Famoso asesino serial español sale de la cárcel y sus primeras palabras dejaron frío a más de uno

Un famoso asesino serial de España ha salido de prisión tras 25 de años de 69 que le sentenciaron por matar a cinco mujeres e intentar acabar con la vida de otras dos. Los hechos se suscitaron entre 1996 y 1998 en la ciudad de Castellón, en la comarca de la Plana Alta, ubicado en el noreste de la Comunidad Valenciana.

Las pocas palabras que emitió tras su salida, dejaron fríos a los asistentes pues aseguró que se irá "al extranjero para no molestar". De acuerdo con la publicación de los medios locales, el sujeto "cumplió" su "corta" condena en la cárcel Herrera de la Mancha, Ciudad Real, que es el tiempo máximo que la ley permite por el delito que fue juzgado.

El hombre salió de la cárcel cubriendo su rostro. FOTO: Iván Arlandis por el medio local de Las provincias

Según los medios locales, el exconvicto abandonó el recinto vistiendo una camisa de rallas, una gorra negra, gafas de sol y un cubrebocas que tapó la mayor parte de su rostro. Rodeado de cámaras, fotógrafos y reporteros, el sujeto fue cuestionado a su salida, pues el intrigante caso abandera al primer asesino serial de España que sobrevive a la cárcel y pisa nuevamente el asfalto como un hombre libre. Aunado a esto, la polémica declaración que hizo de "no regresar a la ciudad" levantó un sin fin de comentarios en contra y a favor de su actuar.

"A Castellón no volveré nunca por respeto a las víctimas", anunció Joaquín Ferrándiz al salir del centro penitenciario. "Me voy al extranjero para no molestar a nadie y para rehacer mi vida. Claro que me arrepiento", agregó mientras se dirigía a un taxi.