VIDEO: le robaron el celular y enfrentó a su ladrón, quien terminó pidiendo disculpas

Los asaltos en la calle, ya sea violentos o en aquellos en los que no te das cuenta de que te bolsean, suelen tener finales felices en varias ocasiones; ya sea porque la justicia logró dar con los responsables y te devolvieron tus cosas, o porque tú mismo hiciste frente a la situación y saliste heroico.

Sin embargo, ésta última de un gran riesgo al no saber si tus victimarios están armados, o si podrían hacerte daño de cualquier manera. Pero cuando las cosas salen bien, y además queda registro para las redes sociales, los protagonistas se vuelven virales. Tal es el caso de una modelo y conductora argentina, quien puso en riesgo el físico con tal de recuperar sus pertenencias.

Michelle es una modelo, conductora e influencer fitness argentina. Crédito: Instagram / michemasson

Enfrentó a un ladrón y recuperó sus cosas

Michelle Masson contó para un video de TikTok que iba en el taxi, concentrada en lo que hacía, cuando notó que la ventanilla estaba abierta y no servía el control para subirla, pero en vez de informarle al chofer, se convenció de que si agarraba muy fuerte su celular, nadie podría robárselo.

En un momento de distracción, alguien pasó, le quitó su teléfono y se fue corriendo en sentido contrario. La única reacción que tuvo fue bajarse del carro y comenzar a perseguir a su victimario. De acuerdo con su narración, llevaba unas grandes plataformas que no le permitían ir a gran velocidad, por lo que perdió el rastro el un momento.

Si historia se hizo viral en las redes sociales. Crédito: Instagram / michemasson

La gente en la calle ayudó en la captura

De pronto, da vuelta en una esquina, nota que dejó algo de ropa en el camino, al momento en que una mujer le informaba que se fue derecho. Solamente había una persona a lo lejos. La figura de un hombre en las sombras que no parecía sospechoso, pero decidió abordarlo sin importar las consecuencias.

El chico únicamente atinó a decir una cosa: "se fue por allá", señalando con el dedo una dirección contraria a la suya; sin embargo, notó que traía en las manos el teléfono que le robaron, así que lo encaró y le pidió en un tono un tanto elevado y furioso que le devolvieran el celular.

Michelle tiene casi un millón de reproducciones. Crédito: TikTok

El caso se hizo viral en TikTok

"Sí, perdón, yo te lo robé", le dijo mientras ponía el teléfono en sus manos y se alejó lentamente porque venían muchas otras personas. Cuando comenzaron a rodearlo soltó una mentira para zafarse de todo: "Se fue por allá, no lo pude agarrar, ten cuidado". Después de ello se fue a su casa, grabó la situación y lo subió a TikTok.

El video ahora tiene 726 mil reproducciones, más de 125 mil reacciones de "me gusta", y 585 comentarios donde le dejan felicitaciones por la valentía, pues no cualquiera tiene la fortaleza de corretear a sus victimarios, enfrentarlos, insultarlos y recuperar sus cosas. Hasta el momento no ha especificado si actuó legalmente en contra del sujeto.