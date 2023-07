Un niño de 3 años mata por error a su hermanita de un año: ¿cuál fue la razón?

Un niño de tres años de edad mató accidentalmente a su hermanita de un año de edad con una pistola que la familia guardaba en su hogar en San Diego, California. El indicidente se suma a los 73 casos registrados en el último mes y medio en Estados Unidos donde están involucrados niños de menos de 6 años que tienen acceso a las armas de fuego y han disparado a otras personas.

Al momento se desconoce la forma como el niño de 3 años obtuvo la pistola, además de que se investiga quién es el propietario del arma. Una vez con la pistola, el niño apuntó en la cabeza a su hermanita para después apretar el gatillo. La bebé fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, pero dada la herida con el proyectil, perdió la vida.

Hay 73 casos de niños menores de 6 años que disparan pistolas en EU. Foto: Archivo

Piden a los padres de familia poner mayor atención

Una supervisora del condado de San Diego, Tara Lawson-Remer, señaló estar preocupada por el aumento de los incidentes de ese tipo, ya que tiene un hijo de la misma edad que la que tiene el menor que disparó a la bebé: “Tengo un niño de 3 a los que va a cumplir casi 4 y sólo piensas ‘Dios, podría ser cualquier niño, podría ser cualquier niño'”, dijo, y agregó:

“Se requiere que usted almacene su arma de forma segura, es bastante simple francamente. Se trata de una unidad de almacenamiento seguro para armas y que tienes que usarlo”, recalcó citada por el programa de televisión Despierta América de Univisión.

Las autoridades estadounidenses dieron una serie de recomendaciones sobre los cuidados que deben tener en casa si es que se cuentan con armas:

Hablar con los hijos sobre la seguridad.

Mantener las armas fuera del alcance de los niños.

Decir a los niños que no manipulen las armas.

En las redes sociales se manifestaron sobre los casos de la portación de armas y del papel de los padres de familia para garantizar la seguridad dentro de su hogar, mientras unos más cuestionaron que el niño de 3 años haya podido manipular el arma.

¿Los padres son los culpables?

“Gente, las armas no son el problema. Pudo haberlo hecho con una tijera, un cuchillo, un tenedor o simplemente coger a la bebe botarla. El problema somos nosotros como padres que estamos enfocados en tantas cosas y no en estar pendiente en esos bebés, lamento mucho la tragedia de esa familia”: usuario de las redes.

“Cómo un niño de esa edad pudo manipular el arma y así poder descargar el tiro”: usuario de las redes.

“Y también he visto casos que los padres les enseñan a esa edad a usarlas, pero no entiendo para qué si estos niños no saben nada, que triste es saber que hay adultos de poco cerebro y no entienden el gran error que cometen en enseñar y dejar al alcance estas armas”: usuario de las redes.