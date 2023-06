Insólito: una taquería obligó a sus trabajadores a confesar sus "pecados" ante un sacerdote falso

Una popular taquería en California, Estados Unidos, recibió una fuerte multa por el Departamento de Trabajo, luego de que las autoridades del estado descubrieron que el dueño del establecimiento contrató un sacerdote falso para que los trabajadores se “confesaran” y revelaran sus “pecados”. Investigadores federales han asegurado, ante medios locales, que las acciones del hombre constituyen "los más descarados actos de corrupción que un empleador ha tomado contra su personal”.

De acuerdo con personal del Departamento de Trabajo, un empleado acusó que el propietario de “Che Garibaldi", una taquería que cuenta con dos sucursales en California, contrató a un falso sacerdote para escuchar confesiones durante las horas de trabajo y "extraer los pecados". No obstante, la intención del dueño era descubrir si los trabajadores habían robado dinero del establecimiento tenían "malas intenciones" contra el negocio.

El Departamento de Trabajo comenzó una investigación contra la taquería. Foto: especial.

"Bajo juramento, un empleado de Taquería Garibaldi explicó cómo el restaurante ofreció a un supuesto sacerdote escuchar sus 'pecados' laborales, mientras que otros empleados informaron que un gerente afirmó falsamente que se plantearían cuestiones de inmigración por la investigación del Departamento de Trabajo", reveló el procurador regional del Trabajo, Marc Pilotin, en un comunicado emitido por la dependencia.

Por su parte, la diócesis católica de Sacramento confirmó que no encontró "ninguna prueba de conexión" entre el falso sacerdote y la iglesia. "Aunque no sabemos quién era la persona en cuestión, estamos completamente seguros de que no era un sacerdote de la diócesis de Sacramento", comentó un portavoz de la diócesis a la Agencia Católica de Noticias.

El restaurante también le debía dinero a sus empleados

Por haber contratado a un sacerdote falso, los dueños de la Taquería Garibaldi fueron condenados a pagar 140 mil dólares, cerca de 2 millones de pesos en concepto de salarios atrasados y daños y perjuicios a 35 empleados que tuvieron que revelar sus “pecados” al sacerdote falso. Además, el restaurante también tendrá que pagar 5 mil dólares, cerca de 86 mil pesos mexicanos, en sanciones civiles.

Los trabajadores aseguraron que el establecimiento les debía dinero. Foto: especial.

Cabe mencionar que las autoridades descubrieron que la taquería negó a los empleados el pago de horas extras, a los gerentes se les pagaron bonos de la bolsa de propinas de los empleados y algunos empleados se enfrentaron a "consecuencias adversas de inmigración" por cooperar con los investigadores del Departamento del Trabajo.

"Los despreciables intentos de este empresario de tomar represalias contra los empleados pretendían silenciar a los trabajadores, obstruir una investigación e impedir la recuperación de los salarios no pagados", sentenció Marc Pilotin al hablar del caso.