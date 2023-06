Fuertes revelaciones: EU espió a Putin a través de troyanos en iPhone

Un escándalo mundial ha puesto en el cuadrilátero a Rusia y Estados Unidos, pues las acusaciones son demasiado graves y podría tener consecuencias políticas aterradoras. Todo comenzó cuando la empresa Kaspersky —especializada en ciberseguridad y privacidad digital a nivel mundial— detectó una nueva campaña de amenaza digital avanzada en los dispositivos de iOS, que en un principio no tenía absolutamente nada que ver con los funcionarios del país euroasiático. Este malware era desconocido y su proyecto malicioso fue apodado como "Operación Triangulación" y distribuye fragmento de datos (conocidos como "exploits") sin la necesidad de que la víctima haga nada. Comenzó en iMessage para poder llevar a cabo la ejecución del programa sin que los usuarios se dieran cuenta.

La compañía liderada por Tim Cook negó toda colaboración con la agencia de inteligencia estadounidense. FOTO: AP

¿Cómo esto se relacionó con Rusia y sus altos mandos?

Bien, luego de esta amenaza digital, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia —conocido por su sigla en inglés como FSB— aseguró haber destapado una operación de ciberespionaje orquestada por Estados Unidos. Y vaya que debemos temer por las fuertes acusaciones, porque más allá de "los juegos diplomáticos" a los que las dos potencias nos tienen acostumbrados, este ya es un conflicto sumamente importante y serio. Esto debido a que implica a terceros de forma muy directa, como lo son Apple y Kaspersky Lab.

Aquí las autoridades rusas no han dado lugar a la duda (o a las explicaciones) pues la tajante denuncia del servicio de inteligencia reclama que los dispositivos fabricados por Apple han sido infectados por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense —NSA, por sus siglas en inglés—. Supuestamente el propósito fue espiar a sus propietarios. La historia a penas comienza, pues estiman que miles de usuarios rusos entre los que se encuentran importantes diplomáticos extranjeros que desarrollan su labor en la Federación Rusia —o alguno de los países que pertenecían a la antigua Unión Soviética— fueron afectados.

Apple está entre la espada y la pared, pues se desconocen las medidas que tomará la inteligencia rusa para contrarrestar esta falla de seguridad en los equipos. FOTO: iStock

¡Todo se debió a un tuit de Kaspersky Lab!

El responsable del descubrimiento de esta falla en iOS fue nada más y nada menos que la cabeza de Kaspersky Lab, Eugene. A través de un tuit —que no tenía ninguna intención de generar este caos— fue que se alertó sobre este malwere en los dispositivos de Apple. Creo un hilo en esta plataforma para compartir su último hallazgo, así como un artículo en el que se explica que el ataque se efectuó con la intención de instalar el troyano Triangulation, nuestro único villano. La compañía de ciberseguridad explicó que no se necesita descargar absolutamente nada para instalar y ejecutar este virus, pues todo se lleva a cabo de forma oculta y automatizada. Entre los datos hurtados pueden acceder a: grabaciones de voz, fotografías, coordenadas de geolocalización y otros tipo de contenidos privados que no deberían ser recopilados sin la autorización expresa del propietario del dispositivo.

La división mexicana de esta empresa con la que El Heraldo de México tuvo comunicación directa aclaró que esta vulnerabilidad solo "se detectó" y que no tenían la intención de politizar la falla de Apple. Asimismo y por cuestiones de comunicación interna, puesto que Kaspersky es una empresa de alcance internacional, dijeron que esperarían a que todos los canales de comunicación externa estuviesen alineados, para así poder dar un comentario homologado sobre este "problema". Por su parte, Apple negó cualquier forma posibilidad de colaboración con la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Mientras que la misma NSA ha guardado silencio, pues no ha emitido ningún comunicado.

"Nosotros nunca hemos colaborado con ningún Gobierno con el propósito de introducir una 'puerta trasera' en ningún producto de Apple. Y es algo que nunca haremos.", puntualizó la compañía liderada por Tim Cook.

Kaspersky asegura en su artículo que los dispositivos de Apple son susceptibles para ser utilizados en la planificación de este tipo de ataques cibernéticos, todo debido a la naturaleza cerrada de iOS. El caos ya ha llegado a las redes sociales, y ahora no solo Vladímir Putin, y los altos mandos de Rusia podrían estar preocupados, sino que todos estarían expuestos con este fallo de seguridad en iMessage.