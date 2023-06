Como un ladrón: un oso entra a una casa por la ventana y se roba las chuletas del refrigerador

Un oso sorprendió a los habitantes de una casa en Colorado, Estados Unidos, luego de que el animal ingresó a la vivienda para robar chuletas de la cocina. No obstante, el escape del mamífero se viralizó en redes sociales ya que tuvo problemas al tratar de huir por la ventana, donde pasó varios minutos ideando su atrevida fuga.

Horas antes de que ocurrieran los hechos, el oso fue notado merodeando el lugar por un vecino, quien captó gran parte de la excursión en video. Una mujer, identificada como Heidi Hannah, se dio cuenta de que su vecino no estaba en casa en el momento en que el animal entró en la casa verde en Steamboat Springs y llamó a la policía para pedir ayuda y evitar una tragedia.

El oso anduvo merodeando por el vecindario antes de ingresar a la casa. Foto: captura de pantalla.

En el video se observa que para ingresar a la casa, el oso atravesó una ventana de la planta baja y recorrió la vivienda antes de intentar escapar del piso superior. Durante varios minutos, el peculiar ladrón se balanceó desde la ventana, intentando caer al suelo, pero finalmente decidió que la caída era demasiado grande y optó por volver a entrar y salir por su punto de entrada inicial antes de desaparecer en el bosque.

Medios locales entrevistaron al dueño de la vivienda, un hombre identificado como Ryan MacFarlane, quien dijo que se enteró de la presencia del oso mientras estaba en el trabajo. "El oso metió las uñas allí y simplemente abrió la ventana, entró y se sirvió mis chuletas de cerdo que cené esa noche, sacó algunos bocadillos de la despensa y derribó las plantas", comentó el sujeto.

Agregó que "estaba ansioso por llegar allí, y la idea me pasaba por la mente de que habría miles y miles de dólares en daños. Y ese no fue el caso esta vez. El daño interior no fue tan grande". Finalmente dijo que estaba "agradecido" de que el oso "fuera un huésped respetuoso de la casa". De acuerdo con el hombre, mientras el animal estaba dentro de la casa, se llevó algunas chuletas de cerdo, bocadillos del gabinete, y logró encerrarse en un baño por error por un rato.

El dueño de la vivienda no se encontraba en su domicilio al momento de los hechos. Foto: captura de pantalla.

Tras los hechos, un representante de Colorado Parks and Wildlife dijo que ahora es la época del año en que los osos comienzan a salir. "Se ven principalmente durante los meses de otoño, cuando intentan aumentar su volumen para el invierno", declaró. Por último reveló que los osos son generalmente oportunistas y cuando buscan comida, a menudo optan por la opción más accesible y abundante disponible.

Para evitar que los osos entren a una vivienda, las autoridades revelaron que lo mejor es cerrar con llave los contenedores de basura, asegurarse de que todas las ventanas y puertas estén cerradas y, en general, asegurarse de que los alimentos no sean fácilmente accesibles para la vida silvestre.