Zelenski es una vergüenza para el pueblo judío: Vladimir Putin

La tensión política entre Rusia y Ucrania vivió un episodio más este 16 de junio, cuando el presidente ruso Vladimir Putin acusó a Volodimir Zelenski, su par ucraniano, de ser una vergüenza para el pueblo judío.

Durante una plática ofrecida en el Foro Económico Internacional que se celebra en la ciudad rusa de San Petersburgo, Putin afirmó que en Ucrania se eleva a rango de héroes a personas que compartieron la ideología de Adolfo Hitler.

“Tengo muchos amigos judíos desde la infancia y dicen que Zelenski no es judío, sino una vergüenza para el pueblo judío. Y esto no es una broma, no es ironía, al fin y al cabo, los seguidores de Hitler han sido convertidos hoy en héroes de Ucrania”, señaló el político ruso.

Vladimir Putin realizó las declaraciones durante un foro económico. Foto: AFP

En su respuesta, Putin mencionó a los nacionalistas ucranianos Stepán Bandera y Yaroslav Stetsko, quienes colaboraron estrechamente con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y decretaron unilateralmente la independencia de Ucrania en 1941.

“El Holocausto supuso el exterminio de 6 millones de judíos. Un millón y medio fueron exterminados en Ucrania a manos de los seguidores de Stepán Bandera.

“Vean, un tal Yaroslav Stetsko, líder de la facción de Bandera, en 1939 escribió ‘Moscú y la judería son los mayores peligros para Ucrania. Insisto en la destrucción de los judíos y en la conveniencia de trasladar a Ucrania los métodos alemanes de tratar a los judíos’”, apuntó.

Las armas nucleares son solo disuasorias

En el mismo evento, Vladimir Putin señaló que no tiene intención de emplear sus armas nucleares en el conflicto bélico con Ucrania, pero que su traslado es un recordatorio a la OTAN de que posee ese tipo de armamento.

“Todo el mundo está esperando a que empecemos a apretar botones nucleares, pero no hay tal necesidad. Tenemos más armas de este tipo que la OTAN, ellos lo saben y todo mundo nos persuade para que iniciemos negociaciones. ¡Al diablo con ellos!, como dice nuestra gente.

“Esto es solo un elemento de disuasión para que todos los que están pensando en infligirnos una derrota estratégica, no se olviden de esta circunstancia”, explicó Putin a su audiencia.

Recientemente, Rusia ha trasladado parte de su arsenal nuclear a territorio bielorruso con la anuencia del presidente local, Alexander Lukashenko, quien señaló que no dudaría en usar las armas rusas de sentir alguna amenaza a su país.

Putin señaló que no tiene intención de usar las armas nucleares rusas. Foto: AFP

“Hablamos con el presidente bielorruso de transferir parte de las armas nucleares tácticas a su territorio, y así ocurrió. Las primeras cargas nucleares se entregaron en el territorio de Bielorrusia, pero solo la primera parte, a finales de verano, a finales de año, completaremos totalmente este trabajo”, detalló.

Putin vaticinó que en los próximos meses la capacidad bélica de Ucrania menguará definitivamente, con lo que espera que concluya la intervención rusa.

“Pronto Ucrania dejará por completo de utilizar su propio armamento, no le quedará nada. Todo lo que utilizan para luchar viene de fuera, pero no se lucha así por mucho tiempo. No lograron sus objetivos en muchas secciones, eso es lo importante. De hecho, sus pérdidas son muy grandes”, enfatizó.