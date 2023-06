Hombre asesina a su esposa, hija y tres nietos antes de quemar su casa y suicidarse

Algunas de las tragedias que conmueven a la sociedad son la consecuencia de eventos que fueron pasados por alto, en ocasiones incluso por las autoridades, pues son la consecuencia de una violencia que se gesta durante mucho tiempo. Un caso así ocurrió en Marion, Tennesse, donde un hombre asesinó a su esposa, su hija y sus tres nietos menores de edad. Después de eso incendió su casa y se dio un tiro.

Al escuchar los disparos, los vecinos llamaron a la policía, la cual llegó a atender una emergencia, pero encontraron la casa en llamas, tras sofocarlas entraron y vieron que no se trataba de un tiroteo activo sino de un múltiple homicidio al que le siguió en suicidio. Los cuerpos de las víctimas -tres adultos y tres niños- presentaban impactos de bala, se determinó que murieron antes del incendio, salvo el hombre adulto.

La policía arribó al sitio. Foto: especial.

Funcionarios de la Oficina de Investigación de Tennessee le dijeron a la estación de televisión Local 3 que Gary Barnett, de 48 años, propietario de la casa en el condado de Marion donde ocurrió el tiroteo era una de las víctimas mortales. Las mujeres adultas eran su esposa Regina y su hija Britney. Los menores eran nietos de la pareja. El alguacil del condado de Marion, Bo Burnett, confirmó que seis habían muerto en el lugar, y los cuerpos fueron llevados a Nashville para una autopsia.

Violencia previa

Conforme los medios de comunicación estadounidenses comenzaron a cubrir el hecho, salieron a la luz detalles de lo que se vivía al interior de la casa convertida ahora en escena del crimen. Se reveló que Regina había pedido el divorcio a su esposo y también que solicitó una orden de restricción.

El matrimonio tenía graves problemas. Foto: especial.

¿La razón? El hombre tenía entre 50 y 60 armas de fuego dentro de la casa y ella manifestó a las personas cercanas que tenía miedo de que un día el hombre se emborrachara y le disparara. Eso mismo fue lo que manifestó al solicitar la orden de alejamiento.

En documentos judiciales, Regina escribió: “Mi futuro (ex) esposo amenazó con dispararme y abusa verbalmente de mí todos los días. También amenazó con dispararle a mi perro”. Tras su testimonio se le concedió la orden de no contacto, la cual seguía activa al momento del crimen.

“Es una situación doméstica que evidentemente ha estado en curso durante bastante tiempo”, dijo el alguacil Burnett.

La mujer había sufrido amenazas previas. Foto: especial.

El asesino compartió fotos inquietantes días antes

Medios locales reportaron que los conocidos de las víctimas de homicidio-suicidio informaron que días antes de la masacre, Barnett publicó una foto que ahora, en retrospectiva. les parece escalofriante, pues el hombre aparecía usando una máscara de Jason, el protagonista de la saga de “Viernes 13”.

Esta máscara causó inquietud entre sus conocidos. Foto: redes sociales.

Además, en un video de TikTok que Barnett también publicó en su Facebook la semana pasada, una mujer dice: “Una cosa realmente complicada que experimentan los hombres después de una ruptura es cuando su ex no solo finge, sino que corre la voz de que es un hombre malo solo para que ella no lo haga”.

DMGS