VIDEO: Las sorprendentes imágenes de un supuesto extraterrestre en un patio

El mundo se mantiene a la expectativa tras filtrarse un video donde se observa a un supuesto extraterrestre mientras está escondido en el patio de una casa en Las Vegas. Las impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo por la apariencia terrorífica del alien el cual fue descrito por los habitantes de la casa quienes llamaron al 911 para notificar la aparición de aquel ser.

En las redes sociales se hizo viral el video que estuvo acompañado de la llamada de auxilio que uno de los habitantes de la casa realizó, lo que hizo todavía que creciera el interés de los internautas por saber el origen de aquellas imágenes. La llamada inició con el hombre sobresaltado describiendo el momento del avistamiento del alien.

¿Aterrizaron OVNIs en Las Vegas?

-“Hay una persona como de 8 pies y otra más al lado. Tienen ojos grandes, y nos miran, siguen ahí”.

-“¿Dónde está esto, en su propiedad?”.

-“En mi patio trasero, lo juro por Dios. Esto no es una broma, esto es raro”.

-“¿Hay dos personas o dos sujetos que están en su patio trasero?”.

-“Correcto. Son muy grandes, son como de 8, 9 o 10 pies. No lo sé, parecen alienígenas. Ojos grandes, tienen ojos grandes. No puedo explicarlo, una boca grande, ojos brillantes, no son humanos”.

El alien visto en le patio de una casa. Foto: Captura de pantalla

El mismo fin de semana fue difundido otro video donde se observa a un Objeto Volador No Identificado (OVNI) que tienen una luz de color azul que emana en toda su estructura redonda. En ese momento se ve a una persona mientras hablaba con policías cuando sucedió el avistamiento el cual quedó grabado por la cámara corporal de uno de los oficiales de policía.

¿Qué sabe del supuesto extraterrestre de Las Vegas?

Luego de observarse tanto el avistamiento del OVNI luminoso y el supuesto extraterrestre, al momento no se ha dado a conocer nada sobre los hallazgos u objetos que hayan dejado en su visita al patio de la casa en Las Vegas; por lo tanto no quedaron pruebas sobre su existencia.

Lo vecinos en Las Vegas quedaron aterrados. Foto: Captura de pantalla

Aunque los policías tras recibir la llamada de ayuda llegaron al lugar e hicieron un rondín para revisar y encontrar el presunto ser reportado, no pudieron encontrar ningún rastro sobre la presencia del alien, ante ello, comenzaron a surgir especulaciones sobre la veracidad de las imágenes y su presunta manipulación.

Algunos internautas comentaron el video que aunque se hizo viral este domingo, el acontecimiento sucedió el pasado 26 de mayo. Uno de los tuiteros cuestionó que ante la avanzada tecnología sobre todo en la industria de los efectos especiales y videojuegos, es seguro que se pudo tratar de un engaño luego de que no se pudieron encontraron rastros de la visita del ser del espacio.

El mundo sigue en vilo con la presencia de OVNIs en el mundo. El más reciente había ocurrido el pasado 3 de junio cuando en una exhibición de los Red Arrows de la Royal Air Force en Devon, Reino Unido, se presentó el vuelo de una supuesta nave extraterrestre.

Horas más tarde de la viralización del video se dio a conocer que todo fue montado, las imágenes fueron realizadas vía computadora con una animación 3D.

RMG