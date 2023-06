Astrónomos descubren una supernova con la que se podría entablar comunicación extraterrestre

Astrónomos de la Universidad de Washington descubrieron una supernova a 21 millones de años luz de la Tierra, la cual podría ser un faro para la comunicación extraterrestre, según explicaron los especialistas. Los investigadores adelantaron que actualmente trabajan en la supernova llamada SN 2023ixf, la cual se ubica en la galaxia Pinwheel, considerada como la explosión estelar más cercana vista por ojos humanos en una década.

Los investigadores detallaron que ahora están investigando si la supernova está rodeada por planetas habitados. Agregaron que la SN 2023ixf fue detectada por el Observatorio Astronómico Nacional en Gozo solo cuatro minutos después de la medianoche del 19 de mayo, lo que permitió a los investigadores determinar que se trataba de una supernova de Tipo II que era una estrella de al menos ocho veces el tamaño del sol del sistema solar.

La supernova podría estar rodeada de planetas nuevos. Foto: @AJamesMcCarthy

Añadieron que una explosión de supernova tipo II ocurre cuando una estrella muy grande ya no puede fusionar átomos dentro de su núcleo, lo que hace que explote y se desprenda de sus capas externas. La luz de una estrella en explosión puede ser visible durante meses o incluso años después del evento.

¿Por qué la supernova ayudaría a buscar señales de vida extraterrestre?

De acuerdo con el equipo de investigadores de la Universidad de Washington tras una explosión queda polvo en el espacio, el cual se conforma por elementos pesados, mismos que consolidan una estrella joven, la cual puede dar lugar a generaciones de nuevas estrellas y planetas.

Una supernova tipo II nace cuando una estrella muy grande ya no puede fusionar átomos dentro de su núcleo, lo que hace que explote. Foto: especial.

Por ello la SN 2023ixf es mucho más joven que las observaciones de supernova anteriores y los expertos creen que es un buen candidato para monitorear las señales de radio extraterrestres. Para probar su hipótesis, el equipo, dirigido por James Davenport, utiliza el 'elipsoide SETI' para este investigador, una zona espacial en forma de huevo donde las civilizaciones extraterrestres habrían tenido suficiente tiempo para observar un evento astronómico.

Además, los astrónomos están utilizando el conjunto de telescopios Allen (ATA) en Carolina del Norte y el telescopio Robert C. Byrd Green Bank en Virginia para estudiar esos comienzos y determinar si los rodean planetas habitables. "Tenemos la intención de volver a visitar el Elipsoide una vez al mes durante los próximos meses a medida que nuevas estrellas entren en la muestra, y estamos abiertos a sincronizar nuestras observaciones con otras instalaciones de longitud de onda múltiple", se lee en el estudio publicado por los investigadores.

Los astrónomos están utilizando el conjunto de telescopios para monitorear la supernova. Foto: especial.

¿Habrá contacto con extraterrestres?

El titular de la investigación, Davenport, admitió a la revista especializada New Scientist que es poco probable que él y su equipo se pongan en contacto con extraterrestres, pero cree que vale la pena intentarlo. "Lo peor que podría pasar sería que entrara una señal y no nos diéramos cuenta porque no nos molestamos en mirar", dijo.

Por su parte, la NASA aseguró que la supernova SN 2023ixf probablemente se iluminará y permanecerá visible para los telescopios durante meses. Andy Howell, astrónomo de la Universidad de California, Santa Bárbara, comentó que todas las personas en el mundo podrían ver este fenómeno: "Deberías poder verlo con telescopios de jardín durante unos meses, aunque solo será un punto de luz".