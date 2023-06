Insólito: una mujer tiene 11 hijos con hombres diferentes y quiere 19 descendientes más

En redes sociales ganó popularidad el caso de una joven de 23 años, quien reveló que ha sido madre en once ocasiones y que su meta, a largo plazo, es dar a luz a un total de 30 bebés. Su decisión ha causado polémica en TikTok, red social donde la mujer anunció sus planes de vida; pese a que la maternidad es una decisión personal, decenas de internautas han cuestionado a la creadora de contenido por la cantidad de hijos que planea tener.

La protagonista de esta historia es una joven de 23 años, quien se identificó como Phi, una estadounidense residente en Memphis. A través de una grabación en su cuenta de TikTok, la mujer detalló que, a la fecha, tiene un total de 11 hijos, pero espera poder dar a luz a otros 19, ya que su deseo es tener 30 hijos y todos de padres diferentes. De acuerdo con su testimonio, su intención es que si algo le pasa a ella sus hijos tengan el respaldo de otros padres.

Sus hijos son de 8 hombres diferentes. Foto: especial.

"Si solo tengo un padre y me abandona o se muere, mis hijos se quedarían sin padre, pero si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres”, comentó la mujer luego de admitir que actualmente tiene 11 hijos de 8 hombres diferentes. La creadora de contenido aseguró que su estrategia para conocer a una cantidad creciente de hombres está en las redes sociales, donde ha conocido a los padres de sus 11 hijos.

Pese a que la mujer explicó el motivo por el cual quiere tener 30 hijos de padres diferentes, decenas de internautas se lanzaron en su contra y la acusaron de ser irresponsable por haber quedado embarazada de tantas personas diferentes y por no tener una relación duradera.

La mujer espera ser madre otras 19 veces. Foto: especial.

Otras personas apoyaron su decisión y aseguraron que lo único importante era el bienestar de los menores: “Honestamente, lo único que importa es si todos los niños están felices y bien cuidados, después de eso no es asunto de nadie más” y “Diría que pareces darles a todos una gran educación, así que bien hecho mamá”, fueron algunos de los comentarios.