Mata a su madre y la esconde detrás de su cama: el olor fétido delató su crimen

Un caso estremeció al poblado de Florida en Estado Unidos, después de que se diera a conocer el atroz crimen que supuestamente un sujeto cometió contra su propia madre, luego de que ella presentara ante las autoridades una orden de no contacto a su hijo. Sin embargo, autoridades descubrieron el homicidio debido a que un olor fétido lo delató.

Justin Carver, de 36 años fue acusado de asesinar a su madre, Layni Carver, de 55 años después y el cuerpo de la mujer fue descubierto en su propia casa, después de que un amigo preocupado alertó a las autoridades de que el teléfono de la mujer enviaba buzón todos los días.

Tras el reporte, la policía llegó a la casa de los Carvers en Punta Gorda y fue ahí cuando los oficiales se percataron de un "olor fétido" que emanaba de la casa, incluso había moscas que se congregaban en la puerta. Después de tocar un par de veces y no obtener respuesta, los oficiales registraron el perímetro de la casa y notaron que su hijo, Justin Carver estaba acostado en una cama adentro.

La casa fue acordonada para realizar las investigaciones

Instantes después, los policías comenzaron a golpear la ventana y así fue como el sujeto abrió por un instante la puerta y posteriormente la cerró al ver que eran los agentes de la policía, pero el comportamiento "evasivo" de Carver, puso en alerta a las autoridades por lo que le solicitaron ver el interior de la casa.

Carver finalmente cedió y dejó entrar a los oficiales, fue ahí cuando encontraron el cuerpo de Layni en el piso de su habitación entre la cama y la pared. Ella “empezaba a hincharse, con piel marmórea y aparente deslizamiento de la piel”, informó la oficina de departamento.

Carver supuestamente afirmó inicialmente que no había visto a su madre desde que habló con ella a principios de semana antes de admitir que encontró su cuerpo dos días antes, pero se suponía que no debía estar en la casa porque Layni había obtenido una orden de no contacto contra ella.

Cuando se le preguntó por qué no había informado de la muerte de su madre, Carver respondió que no sabía y que estaba confundido. Hasta ahora, se investiga la causa de la muerte de Layni, y la posible participación de su hijo, pro lo que el sujeto fue detenido y llevado a la cárcel del condado de Charlotte mientras se dan con las circunstancias de lo ocurrido, Justin fue acusado de no informar sobre la muerte de su madre.

