Próxima pandemia mundial: especialistas aseguran que debemos prepararnos para la "Enfermedad X"

El doctor Richard Hatchett, advirtió que aunque "suene a ciencia ficción" la Enfermedad X es algo para lo que "nos debemos preparar", pues actualmente ya está azotando la República Democrática del Congo y sus autoridades sanitarias están luchando para que no salga de su territorio. El también director ejecutivo de CEPI y colaborador en The Telegraph escribió un artículo en el que narra cómo el actual brote de ébola en el país del continente africano ha matado a 18 personas —hasta el momento— además de enfatizar cómo es que este padecimiento regresó más fuerte que nunca, poniendo en serios aprietos al consejo de salubridad de la región y la misma Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta el momento ha provocado la muerte de 18 personas en la República Democrática del Congo. FOTO: Adobe Stock

Ambas instancias están haciendo todo lo posible para contenerlo, pues temen que protagonice la próxima pandemia mundial.

El ébola es el nuevo villano en este 2023

Este tipo de fiebre hemorrágica volvió más fuerte que nunca y las autoridades de la República Democrática del Congo, junto con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se apresuran a contenerlo en su región, pues es una enfermedad letal que se propaga rápidamente. Este padecimiento destruyó a África Occidental en el 2014, acontecimiento que vale la pena recordar para entender la amenaza que implica esta enfermedad emergente. Afortunadamente, tras la experiencia adquirida con el manejo de este virus durante muchos años, ahora los seres humanos somos capaces de detenerlo y con la vacuna, podemos sobrevivir a sus temibles consecuencias que atacan directamente nuestro estado de salud.

¿Qué pasaría si el ébola fuese un nuevo patógeno? Hablemos de la Enfermedad X

El doctor Richard Hatchett se cuestionó sobre qué pasaría si el ébola no hubiese sido estudiado a profundidad en el pasado y que en cambio, surgiera un patógeno para el que no se conoce una cura y del que no tendríamos una vacuna conocida. Simplemente amenazaría la vida de miles e incluso millones de personas. De hecho, su impacto generaría un caos en varios rubros de la cotidianidad humana, como la economía mundial. "Esto no es cosa de ciencia ficción. Este es un escenario para el que tenemos que prepararnos. Esta es la enfermedad X.", puntualizó el especialista.

"Y la preparación requiere inversión. Precisamente porque una epidemia internacional grave podría ser causada por un patógeno actualmente desconocido, la enfermedad X se agregó recientemente a la lista de enfermedades prioritarias de la OMS , junto con enfermedades que conocemos muy bien, como el ébola, el zika y el síndrome respiratorio agudo severo o SARS.", detalló el director ejecutivo de CEPI y colaborador en The Telegraph.

Imagen ilustrativa | El Congo actualmente está siendo azotado por el ébola. FOTO: AP

Luchamos contra seres "invisibles", pues los virus se combaten a nivel microscópico

De acuerdo con el especialista, en el mundo existe la lista Blueprint, la cual destaca las enfermedades infecciosas para las que carecemos de contramedidas médicas. La publicación de este enlistado tiene por objeto centrar los esfuerzos de investigación y desarrollo donde más se necesitan para mejorar la preparación. Al incluir la Enfermedad X, la OMS advirtió que los patógenos emergentes presentan un riesgo significativo. De hecho, lo único que nos podría salvar es desarrollar vacunas y terapias para enfermedades, pero esto es solo para las conocidas, ¿cómo podemos proteger al público de una enfermedad que actualmente se desconoce?, se cuestionó Richard Hatchett.

La investigación y el desarrollo en tiempo real son la solución

El director ejecutivo de CEPI y colaborador en The Telegraph aseguró que las vacunas y las terapias van a ser parte de la solución, pero que tenemos que tener la capacidad de realizar mucha investigación y observar el desarrollo en tiempo real de las enfermedades, "especialmente en los países en desarrollo con mayor riesgo", enfatizó. Para ello la OMS ha ayudado a centrar los esfuerzos internacionales a través de su mecanismo nuevo y cada vez más eficaz para responder a las epidemias. El apoyo fuerte y sostenido —aunado a la financiación correspondiente— nos hará victoriosos para esta área de suma importancia, la cual requiere toda nuestra concentración y es de prioridad urgente.

Imagen ilustrativa | La Enfermedad X preocupa a los expertos porque permanece ahí, sin ser estudiada y tomada en cuenta como un posible detonante a otra pandemia mundial. FOTO: AP

¿Cuáles son los antecedentes que nos azotaron en el pasado por no estar preparados?

Bien, de no ponerle el foco adecuado, las enfermedades nos podrían golpear de otra manera. Cuando el ébola azotó a África Occidental en el 2014, todo el mundo lamentó el no estar preparado, pues la epidemia sorprendió su intensidad, letalidad y contagio. El virus que provocó dicho padecimiento se había descubierto en 1976 y se habían invertido décadas de trabajo en el desarrollo de vacunas y terapéuticas. Esto nos otorgó la ventaja sobre el enemigo invisible pero aún así resultó ser un desafío inmenso su contención. Finalmente, se iniciaron múltiples ensayos clínicos y se demostró la sorprendente eficacia de una de las vacunas, aunque fue demasiado tarde para cambiar el curso del brote, pues desgraciadamente mató a más de 11 mil personas.

"Esta tragedia se desarrolló con una enfermedad que conocíamos. ¿Podemos esperar que nos vaya mejor contra un virus o una bacteria que nunca antes habíamos encontrado?", cuestionó Richard Hatchett.

El mundo se vuelve pequeño cuando nos vemos sacudidos por estas amenazas globales

El director ejecutivo de CEPI y colaborador en The Telegraph dijo haber trabajado en comunidades africanas afectadas por el ébola, incluso en salas de emergencia de la ciudad de Nueva York durante el susto del ántrax, también en centros de operaciones de emergencia durante el apogeo del SARS, así como en la Casa Blanca durante la pandemia de gripe porcina en el 2009. Con base a su experiencia, Richard Hatchett cree que el mundo se vuelve un lugar pequeño cuando nos vemos sacudidos por amenazas globales, como los on las epidemias de enfermedades infecciosas que han azotado a todo el globo terráqueo.

Por ello dice que si la razón de abordar estos desafíos es lo que nos mantendrá con vida, como lo fue la creación de la Coalición para Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). Este organismo fue establecido a principios de 2017 por los gobiernos de Noruega e India, la Fundación Bill & Melinda Gates, Wellcome Trust y el Foro Económico Mundial representa una asociación entre organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y civiles, en donde la misión es financiar y coordinar el desarrollo de vacunas para proteger al mundo de futuras epidemias. De hecho, una forma en la que el CEPI hará esto es apoyando el desarrollo de "tecnologías de plataforma" que acelerarán la producción de vacunas contra patógenos nuevos y desconocidos como la Enfermedad X.

"La idea con las tecnologías de plataforma es que el proceso para desarrollar una nueva vacuna se elabore por adelantado, (idealmente) acelerando su producción para una nueva enfermedad.", puntualizó el director ejecutivo de CEPI y colaborador en The Telegraph.

Imagen ilustrativa | Las enfermedades que más preocupan a los especialistas son las respiratorias. FOTO: AP

Según él, tales tecnologías proporcionarían al mundo una respuesta "justo a tiempo" que podría controlar rápidamente una epidemia en expansión. Y esto es exactamente lo que se necesita, dado que un virus respiratorio virulento —que se comporte como la influenza— podría llegar a todas las principales capitales del mundo en 60 días. Por ejemplo, el Reino Unido tiene un historial extraordinario de contribución a la preparación ante epidemias, desempeñando un papel de liderazgo en la respuesta al brote de ébola en África occidental, proporcionando:

Personal médico.

Expertos en enfermedades infecciosas.

Centros de tratamiento.

Capacitación de trabajadores de primera línea

Apoyo militar, de modelado y de laboratorio.

Dado que el sólido sector farmacéutico del Reino Unido mantiene a las instituciones de investigación de renombre mundial, la profundidad y la experiencia científica debe desempeñar un papel de liderazgo para abordar la amenaza de la Enfermedad X y los otros padecimientos en la lista de Blueprint —que reúne en un escrito las dolencias más peligrosas—, tanto directamente como a través de su apoyo de instituciones internacionales.

"SARS, influenza aviar, Ébola, Zika, peste, cólera, Fiebre amarilla, Lassa. La lista es familiar, pero todas fueron una vez la Enfermedad X. Lo que está sucediendo en la República Democrática del Congo en este momento nos recuerda que las epidemias son un peligro presente que requiere enfoque, compromiso e inversión.", remarcó Richard Hatchett.

Finalizó diciendo que la enfermedad epidémica es una amenaza global que requiere una acción colectiva. Puntualizó que no podemos evitar que surjan nuevos patógenos, pero juntos podemos evitar la devastación que causan. "Porque si algo sabemos es que la Enfermedad X, cuando ataca, no respetará fronteras."

El especialista cree que si no estudiamos y prevemos la capacidad de los actuales virus de propagarse, nos estaremos enfrentando con más y peores amenazas invisibles. FOTO: Archivo

Las pandemias y el coste de un brote mundial

Gripe H1N1 (1918) 50-100 millones de muertes Pérdidas del PIB del tres por ciento en Australia, 15 por ciento en Canadá, 17 por ciento en el Reino Unido y 11 por ciento en Estados Unidos.

Sars (2003) 774 muertes Pérdidas para la economía mundial de entre 52 mil y 2 mil millones de dólares

Ébola (2014) Más de 11 mil muertes Pérdidas del PIB de entre 2 mil y 8 mil millones de dólares en Guinea, Liberia y Sierra Leona Pérdidas para la economía mundial de 3 mil 500 millones de dólares

Zika (2015-16) 20 muertes Se estima que más de tres mil bebés nacerán con defectos congénitos Pérdidas económicas estimadas de entre tres mil y cinco mil millones de dólares en América Latina y el Caribe



Con información de Richard Hatchett, director ejecutivo de CEPI y colaborador en The Telegraph*