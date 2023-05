¿El fin de la humanidad? La teoría científica del sol oculto indica la extinción de nuestra raza

La Tierra ha pasado por cinco extinciones masivas, sus habitantes a menudo se preguntan cuándo será lo próxima y qué pasará con la raza humana. Los científicos se han sumado a la preocupación para estudiar las posibilidades, por lo que en los años 80 surgió una teoría que explica lo ocurrido y anticipa lo que podría ocurrir. Se conoce como la “teoría del sol oculto” y recientemente fue mencionada por el reconocido doctor en física de partículas, Javier Santaolalla.

Si bien la teoría no es nueva, volvió a salir a la luz poniendo en la mira la posibilidad de que la raza humana desaparezca, como lo han hecho otras importantes especies. Se basa en el propio Sistema Solar que habitamos, pero indica que no es como lo aprendimos en la escuela, ya que el Sol no sería la única estrella, pues tiene un compañero y no “bueno”, llamado “Némesis”, como la diosa griega de la venganza.

“Se trata de una estrella oscura que cada vez que nos visita crea caos y destrucción”, dijo Santaolalla.

Aunque Némesis (que cabe mencionar es una estrella hipotética) no tiene la majestuosidad de su hermano el Sol -pues es de baja intensidad, por lo que se le conoce como enana o marrón- sí posee la capacidad de causar caos y destrucción, ya que sería la responsable de las anteriores extinciones masivas.

Fue Richard Muller, de la Universidad de California Berkeley, el que en 1984 planteó que una estrella enana roja, situada a un año luz y medio de la Tierra, sería la responsable de provocar estas extinciones masivas. Esto debido a que afecta la nube de Oort, la cual alberga millones de cometas.

Por eso cada 27 millones de años Némesis afecta la órbita gravitacional de Oort, lo que genera que los cometas se dirijan al sistema solar interior, provocando un bombardeo inusual y por consecuencia un cataclismo.

Según científicos de la Universidad de Chicago, la próxima visita de esta estrella sería dentro de 10 millones de años, en donde la Tierra recibiría toda esta lluvia de cometas, asteroides y demás piedras cósmicas, ocasionando una destrucción total de la vida en la Tierra.

DMGS