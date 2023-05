Danzantes mexicanas saludan al Papa Francisco

El grupo de danza “María causa de nuestra alegría” provenientes de Monterrey, Nuevo León, danzaron en la Plaza de San Pedro y pudieron saludar al Papa Francisco al termino de la Audiencia General que se celebró esta mañana. La fundadora del grupo, Ruth Nora Fuentes, con trece años de experiencia en la danza, emocionada describió su encuentro con el Papa.

“El Papa nos dijo cuando nos vio, les voy a contar un secreto, los mexicanos son muy simpáticos, pero no le digan a nadie y nos pidió que oráramos por él. Muy sonriente, yo le dije que hace cinco años él me había coronado de matachina, porque esa vez yo le regalé mi penacho al Papa, y él me dijo, no, póntelo tú, y entonces yo digo que él me coronó”.

El grupo fundado hace siete años, formado por 24 integrantes y pertenecientes a la Parroquia de la Natividad del Señor en Cumbres, en Monteterrey, esta realizando un viaje de peregrinación que concluirá en Tierra Santa donde danzarán en Belén y Magdala.

El grupo de danza es originario de Monterrey, Nuevo León

Foto: Pablo Esparza

El Papa Francisco dedicó su catequesis a San Francisco Javier, misionero que viajó a la India, Japón y otros lugares de Asía, quien siempre buscó la forma de llevar el Evangelio a todo el mundo.

“El amor a Cristo fue la fuerza que lo llevó hasta las fronteras más lejanas, con constantes dificultades y peligros, superando fracasos, desilusiones y desánimos, más aún, dándole consuelo y alegría para seguirlo y servirlo hasta el final”

Durante los saludos en diversas lenguas, la Audiencia General fue interrumpida por una llamada telefónica que tomó el Papa Francisco.

El Papa estuvo en la audiencia general en la Plaza de San Pedro

FOTO: Pablo Esparza

