Nuevo globo espía merodea EU: sobrevoló las costas de Hawái

El gobierno de Estados Unidos está rastreando un nuevo globo misterioso que y ha sobrevolado territorio estadounidense, esto a tan solo tres meses de que el ejército norteamericano derribó una presunta aeronave de vigilancia china. De acuerdo con información del Pentágono, el objeto no identificado cruzó Hawái y actualmente se dirige de camino a México. Hasta ahora no hay detalles sobre a quién pertenece el globo, pero no ha volado por sitios militares.

Funcionarios estadounidenses dieron a conocer que es poco probable que el globo pertenezca a China, por lo que el Pentágono declaró que no emprenderá acciones militares contra el objeto volador. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a medios de comunicación que no tenía información adicional sobre la aeronave no identificada, esto durante una rueda de prensa celebrada este lunes.

A finales de enero, el gobierno de Joe Biden detectó un supuesto globo espía de China. Foto: especial.

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Defensa, entrevistado por el medio estadounidense, DailyMail, detalló que el globo no tripulado ingresó al espacio aéreo frente a la costa de Hawái el 28 de abril. De igual manera, la fuente reveló que se desconoce la propiedad del globo, pero no hay indicios de que estuviera maniobrando o siendo controlado por un actor extranjero o adversario.

"El globo no transitó directamente sobre la infraestructura crítica de defensa u otros sitios sensibles del gobierno de Estados Unidos, ni representó una amenaza militar o física para las personas en tierra. Aunque volaba a una altitud utilizada por la aviación civil, no representaba una amenaza para la aviación civil sobre Hawái. Con base en estas observaciones, el Secretario de Defensa estuvo de acuerdo con la recomendación de sus comandantes militares de que no se necesita tomar ninguna acción contra el globo. El globo ahora está fuera del espacio aéreo y las aguas territoriales de Hawái. Continuaremos rastreando el globo con la FAA".

Fue a finales de enero cuando el Pentágono anunció que elementos del ejército estadounidense y el gobierno de Canadá detectaron un supuesto globo espía chino que sobrevoló por territorio norteamericano. La administración del presidente Joe Biden derribó el objeto volador hasta que estuvo frente a la costa de Carolina del Sur, el pasado 4 de febrero.

El globo espía fue derribado el pasado 4 de febrero. Foto: especial.

Este hecho elevó la tensión entre Estados Unidos y China. Pekín admitió que el globo le pertenecía, pero alegó que se había extraviado y que se usaba para fines meteorológicos, no para espionaje. El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó su derribo como una "reacción exagerada" lo dicho por funcionarios estadounidenses.

Pese a lo dicho por Pekín, Estados Unidos aseveró que gracias a imágenes en alta resolución notaron que el globo tenía grandes paneles solares capaces de hacer funcionar "múltiples sensores activos de recogida de información", así como antenas capaces de recoger y geolocalizar comunicaciones. Funcionarios estadounidenses comentaron que el globo probablememnte estaba siendo operado desde la provincia costera china de Hainan y tenía como objetivo países como Japón, India, Vietnam, Taiwán y Filipinas.

