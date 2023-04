Nueva polémica china: Embajador desconoce a los países exsoviéticos y Pekín lanza contundente mensaje

Estonia, Letonia y Lituania, condenaron enérgicamente las declaraciones del embajador chino en Francia, quien pareció sugerir en una entrevista con la televisión francesa que las exrepúblicas soviéticas no son naciones soberanas.

Los cancilleres de los tres países, en anuncios separados el sábado en la noche, calificaron de inaceptables las declaraciones del embajador chino en Francia, Lu Shaye.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

¿Qué dijo Lu Shaye?

En una entrevista reciente con el canal de noticias francés LCI, se le preguntó al embajador si pensaba que la península de Crimea le pertenece a Ucrania. Rusia le arrebató Crimea a Ucrania y se la anexó en 2014, medida que la mayoría de la comunidad internacional considera ilegal.

“Eso depende ... de cómo uno percibe este problema”, declaró el embajador. “Está la historia. Crimea fue inicialmente rusa, ¿no? Fue (el líder soviético Nikita) Jrushov quien dio Crimea a Ucrania cuando existía la Unión Soviética”.

Cuando el presentador del canal notó que según el derecho internacional Crimea es parte de Ucrania, el embajador chino trazó un paralelo con las exrepúblicas soviéticas – incluyendo las tres naciones bálticas – que se independizaron cuando colapsó la URSS en 1991.

“En cuanto al derecho internacional, incluso esas ex repúblicas soviéticas no tienen el status, ¿cómo decirlo?, efectivamente en el derecho internacional, porque no hay un acuerdo internacional que solidifique su status como países soberanos”, declaró.

El canciller de Lituania Gabrielius Landsbergis tuiteó que “Si hay alguien que todavía no sabe por qué los estados bálticos no confían en China para ‘mediar la paz en Ucrania’, aquí vemos a un embajador chino argumentando que Crimea es rusa y que las fronteras de nuestros países no tienen base legal”.

Su homólogo en Estonia, Margus Tsahkna, dijo que los comentarios del embajador chino fueron “falsos y una mala interpretación de la historia”, mientras el canciller de Letonia Edgar Rinkevics expresó que los comentarios del embajador chino fueron “totalmente inaceptables”.

Estonia, Letonia y Lituania convocarán al embajador chino en sus respectivos países para exigirle una explicación, anunciaron los tres países. Esos países – hoy miembros de la OTAN y de la Unión Europea – se independizaron en 1991 tras el colapso de la Unión Soviética, tras casi cinco décadas de dominio ruso.

China asegura que respeta la soberanía de los países de la antigua URSS

China aseguró este lunes que respeta el "estatus de Estado soberano" de los países de la antigua Unión Soviética, tras unas polémicas declaraciones del embajador chino en Francia sobre el tema.

"China respeta el estatus de Estado soberano de las repúblicas" nacidas después de la disolución de la URSS a fines de 1991, declaró a la prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning.

Pekín "respeta la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países y apoya los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas", insistió.

Declaraciones "inaceptables"

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, se sumó también a las denuncias y calificó las declaraciones de "inaceptables".

"La UE solo puede suponer que esas declaraciones no representan la posición oficial de China", dijo.

China marcó el lunes distancias con las declaraciones del embajador.

"Tras el colapso de la Unión Soviética, China fue uno de los primeros países en restablecer relaciones diplomáticas" con estos países, subrayó Mao.

"Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, China siempre adhirió al principio de respeto mutuo y de la igualdad para desarrollar relaciones bilaterales de amistad y cooperación", añadió.

La diplomática china culpó a algunos medios de malinterpretar la posición de Pekín sobre Ucrania y de "sembrar la discordia en las relaciones entre China y los países afectados". Aunque Pekín dice que es oficialmente neutral, el presidente chino, Xi Jinping, nunca condenó la invasión rusa.

SIGUE LEYENDO

Tercera Guerra Mundial: Rusia hace una espantosa promesa a Corea del Norte

Drones letales atacan Sebastopol y uno de ellos se desploma en las afueras de Moscú