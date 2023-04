Código rojo: el Kremlin enfrenta una pelea interna entre sus funcionarios por las derrotas en la guerra

Ya se había visto un conflicto interno en el Kremlin de Moscú, pero ahora el jefe del Grupo Wagner confirma todas las sospechas que se tenían al respecto. Yevgueni Víktorovich Prigozhin advirtió que si Ucrania sigue adelante con la contraofensiva de primavera —la cual planeó con antelación— es más probable que lleguen a tener éxito, esto porque algo extraño está pasando detrás de bambalinas en Rusia... pues sus funcionarios se encuentran peleándo los unos con los otros y los está dejando en medio de una "crisis".

El también conocido como "El Chef de Putín" comentó que los altos funcionarios están en "código rojo", en un estado profundo de choque constante por querer su autonomía. Incluso los tachó de egoístas, pues solo le recalcaron los "fracasos de los militares" de parte del ejército ruso y creen que una negociación a este punto les podría "asegurar una victoria rápidamente". Definió a estos miembros del gabinete de Vladímir Putin como "élites cercanas al Estado que operan independientemente de la dirección política del Estado y tienen estrechos vínculos y su propia agenda.". En sí los acusa de interponerse en el "camino del éxito" de Rusia.

Por su parte, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) añadió que Yevgueni Víktorovich Prigozhin cree que los "enemigos internos" obligarán al Kremlin de Moscú a tomar medidas serias, como devolver el territorio ocupado a Ucrania. Mientras que ellos insisnten en que Rusia no puede dejar de luchar ahora. El gabinete estratégico estadounidense afirmó que el emprendedor ruso y mano derecha del presidente "rechazó explícitamente la noción de cualquier negociación para poner fin a la guerra e instó a los rusos a seguir luchando, incluso si ello resulta en la derrota temporal de Rusia".

Yevgueni Víktorovich Prigozhin confirmó el conflicto interno entre los altos funcionarios rusos. FOTO: AP

Con el fin de proporcionarle la ayuda ideal a Ucrania, el Banco Mundial le proporcionará 200 millones de dólares para restaurar su infraestructura energética. A través de subvenciones —entrega de dinero o bienes y servicios—, financiarán un proyecto que reparará el acceso de su población a la luz, al menos así lo informó el primer ministro del país de Europa Occidental, Denís Anatóliyovich Shmihal el pasado 12 de abril.

El apoyo monetario se utilizará para realizar reparaciones de emergencia en los transformadores de transición, las calderas de calor móviles y otros equipos críticos de emergencia de Ucrania, detalló el Banco Mundial en un comunicado.

Sir Richard Charles Nicholas Branson, el empresario multimillonario de origen británico se ha convertido en embajador de la organización benéfica del presidente Volodímir Oleksándrovych Zelenski?, conocida como United24. La cual funge como una plataforma administrada por el gobierno ucraniano —lanzada el 5 de mayo de 2022— para recaudar fondos para la guerra ruso-ucraniana.

Según el medio inglés The Sun, el magnate visitó zonas de Ucrania dañadas por la guerra e instó a Occidente a prestar más apoyo para ayudar a Kiev a ganar su guerra contra Moscú. Asimismo, Richard Charles Nicholas Branson visitó las celdas de una comisaría de policía "convertidas en cámaras de tortura" por los rusos y conoció a un hombre con parálisis cerebral que sobrevivió a un ataque en Bucha, una ciudad de importancia regional de Ucrania perteneciente a la óblast de su capital.

"Cada parte de esta visita fue memorable y conmovedora. Es importante recordar que el pueblo ucraniano no sólo lucha y muere por Ucrania, sino también por Europa y el mundo occidental libre.", puntualizó.

La guerra en Ucrania ha dejado miles de muertos y heridos, principalmente ha afectado a civiles de ambas regiones. FOTO: AP

Andriy Yermak, jefe de la Oficina de la Presidencia ucraniana, ha declarado que el sábado murieron dos mujeres en bombardeos rusos. A través de un tuit detalló que "como resultado del bombardeo de Kherson por los rusos, dos mujeres han muerto hoy. Recibieron heridas por minas explosivas incompatibles con la vida". Sin embargo aclaró que la cooperación con los aliados no se ve afectada por la filtración de información militar estadounidense. Por su parte, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, afirmó que la divulgación de material clasificado por parte del país norteamericano no empaña la cooperación con los aliados del país. Luego de esto el funcionario habló con los medios de comunicación durante su visita a la capital vietnamita Hanoi y dijo:

"Basándome en las conversaciones que he mantenido, no he oído nada que afecte a nuestra cooperación con aliados y socios", y añadió que había oído "aprecio" por la forma de proceder de Washington.