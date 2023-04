Reportan que empeora la salud de Alexei Navalny, principal opositor de Putin

Uno de los opositores más importantes a Vladimir Putin, Alexei Navalny, está padeciendo en prisión severos dolores estomacales, los cuales podrían ser producto de algún tipo de envenenamiento, señaló su vocera, Kira Yarmysh.

Una ambulancia fue llamada a la prisión de máxima seguridad IK-6 para atender a Navalny la noche del viernes 7 de abril, ubicada en Melekhov, una ciudad a unos 250 kilómetros al este de Moscú.

“Él no está comiendo nada, porque le prohibieron recibir comida del exterior o comprar alimentos en la tienda de la prisión, y la comida que le dan está empeorando su dolor de estómago.

“Su salud no está en buenas condiciones. No podemos quitarnos la idea de que está siendo envenenado, no en la gran medida de antes, pero en pequeñas dosis para que no muera inmediatamente, sino para hacerlo sufrir”, detalló.

El político ruso ha recibido apoyo en todo el mundo. Twitter / Alexei Navalny

Aunque dice que no hay pruebas definitivas que prueben su teoría del envenenamiento, Yarmysh aclaró que Navalny no había sentido ese dolor anteriormente. Añadió que se siente atemorizada por la falta de contacto con su representado.

Fuentes del Kremlin niegan categóricamente que Navalny esté siendo envenenado, y señalaron que su alimentación es responsabilidad del servicio penitenciario, el cual con anterioridad ha rechazado cualquier acusación de malos tratos en su contra.

Navalny está purgando condenas combinadas de 11 y 12 años de prisión por fraude, aunque fuera de Rusia se le considera un preso político. A través de Twitter, el político informó que se encuentra en confinamiento solitario.

Abogado de profesión, Navalny fue uno de los primeros en señalar la rampante corrupción al interior de Rusia Unida, el partido político de Vladimir Putin. El gobierno ruso acusa al político, quien contendió por la alcaldía de Moscú, de realizar labores de espionaje a favor de la CIA.

Los seguidores de Navalny abogan por su liberación. Twitter / Alexei Navalny

En 2020, durante un vuelo a Siberia, Navalny fue aparentemente envenenado con el agente nervioso novichok y acusó a las autoridades de su país de intentar eliminarlo. Un año más tarde, viajó a territorio ruso, donde fue detenido.

“Está en aislamiento total y no sabemos qué le sucede. Estoy aterrorizada porque no sé qué está pasando. Putin no tiene límites. Navalny es un hombre inocente y solo está en prisión por una venganza personal de Putin”, concluye Yarmysh.

Con información de Reuters

