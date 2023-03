La tecnología de los OVNIs es “diseñada a la inversa” en secreto: congresista de EU

El congresista de Estados Unidos por Tennessee, Tim Burchett, aseguró que el gobierno de su país lleva a cabo en secreto diseños de “ingeniería a la inversa” de la tecnología que han tomado de los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) que han derribado y capturado. Sin embargo, precisó que aún “no entendemos” cómo funciona toda vez que afirmó que las autoridades estadounidenses han recuperado en algún momento las naves con “posibles seres” como tripulantes.

"Creo que mucho de eso se está aplicando ingeniería inversa en este momento, pero simplemente no lo entendemos”, dijo el congresista Burchett.

Lo anterior luego del derribo de cuatro OVNIs realizados en semanas pasadas, entre ellos el globo espía chino que fue atacado con aviones de combate de la armada de Estados Unidos. Dichas naves son las que actualmente serían desarmadas para ser estudiadas, dijo el legislador de 57 años de edad.

Al respecto, el Departamento de Defensa estadounidense declaró que no ha confirmado la procedencia de los tres objetos restantes que fueron atacados por aviones de combate sobre Alaska, el lago Huron en Michigan y en Canadá. El general de la Fuerza Aérea estadounidense, Glen VanHerck, dejó en duda que al menos una de las naves puede tener orígenes extraterrestres: "No he descartado nada".

Solo el globo chino ha sido identificado. Foto: Archivo

Caso contrario a lo que informó la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien dijo que “no había indicios de extraterrestres o actividad extraterrestre", ante el interés que ha despertado el tema de los OVNIs en el mundo.

EU investiga 510 casos de avistamientos OVNI

Sin embargo, el congresista Burchett afirmó en su cuenta de Twitter la semana pasada: “No estamos solos. Washington necesita publicar los archivos no redactados. Que la gente decida”.

El gobierno de Estados Unidos investiga 510 casos relacionados con avistamientos OVNI que pilotos de la Fuerza Aérea reportaron durante vuelos que realizaban desde hace décadas, en varios casos los Objetos Voladores No Identificados fueron vistos en sitios en donde llevan a cabo actividades nucleares.

El portavoz de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, confirmó que por instrucciones del presidente Joe Biden, se ordenó a un equipo especial que investigara “las implicaciones políticas más amplias para la detección, el análisis y la disposición de objetos aéreos no identificados que representan riesgos para la seguridad”.

El tema de los avistamientos fue tocado por el cineasta Steven Spielberg -que ha dirigido películas de ciencia ficción del fenómeno OVNI-, quien la semana pasada sugirió al escritor y presentador Stephen Colbert, que "es matemáticamente imposible que seamos la única especie inteligente en el cosmos", citó Newsweek.

Un año antes que sucedieran los avistamientos OVNI vistos desde febrero, Tim Burchett dijo que "solo es cuestión de tiempo" antes de que un avión se estrelle contra un Objeto Volador No Identificado sobre la Tierra en pleno vuelo, sentenció.

SIGUE LEYENDO:

Un OVNI obligó a cerrar un aeropuerto de Rusia: desplegaron aviones de combate

Los OVNIs han saboteado bombas nucleares: veteranos de EU comparten aterradores testimonios

RMG