En plena guerra, Putin y Zelenski felicitan a las mujeres y destacan su valentía

En el marco del Día Internacional de la Mujer, muchas figuras políticas querrán conmemorar y recalcar la labor fundamental que realizan las integrantes de su población. En esta ocasión ni Vladímir Putin ni Volodymyr Zelensky quisieron pasar la fecha por alto y salieron a los medios de comunicación y redes sociales con un contundente mensaje. El líder ruso hizo una especial mención a las que sirven en el Ejército, mientras que su homólogo quiso recordar a quienes "sacrificaron su vida" por su nación. Ambos coincidieron en que debían de resistir las adversidades del conflicto bélico, pues están decididos a ganar la guerra.

La invasión a Ucrania empezó el 24 de febrero del 2022. Actualmente va un año del conflicto bélico y la ciudad de Bahamut se encuentra asediada por el ejército ruso. FOTO: AP

¿Qué dijo Vladímir Putin?

El presidente del país con la extensión territorial más vasta del mundo, felicitó a las mujeres rusas este miércoles. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, él quiso hacer una mención especial a las que conforman sus fuerzas dentro del Ejército. Abrió su discurso con unas flores de fondo y vestido de traje:

"Queridas mujeres, les felicito por el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha, que se conmemora en muchos países, es para Rusia un día especial (...) porque el trato respetuoso a la mujer y la maternidad es un valor absoluto que se transmite de una generación a otra", recalcó el dirigente a través de un video compartido por el Kremlin de Moscú.

Vladímir Putin dirigió especial atención a las militares rusas, y recalcó que en este día tan importante, él deseaba felicitar a las integrantes de su Ejército, las cuales "eligieron para sí la alta misión de defender la Patria", puntualizó. El también jefe del Kremlin, adelantó que hoy entregará premios estatales con motivo de la fecha conmemorativa. Agregó que se reconocerá especialmente a las mujeres que sirven en unidades de combate, así como a las profesionistas médicas y enfermeras que están en el frente de la batalla.

"Aquellas que arriesgan sus vidas para evacuar a los heridos de los campos de batalla", precisó, antes de recalcar que su valentía "asombra incluso a los combatientes más curtidos".

Ambos líderes destacaron el papel fundamental de las mujeres en la guerra y los sacrificios que han hecho por su nación. FOTO: AP

No solo destacó la labor de las mujeres que integran a sus fuerzas militares, al condecorar a un grupo en el Kremlin de Moscú, el gobernante ruso pronunció otro discurso para acentuar el aporte de las integrantes de su nación en el desarrollo de su país. Dijo que no hay área en las que las mujeres no hayan logrado "resultados serios y significativos", además de que repitió el importante papel de las profesionistas médicas que actualmente trabajan en Donbás. Cerró su discurso diciendo que "los tiempos difíciles sacan las mejores cualidades de las personas".

"Cuando Rusia se enfrenta una vez más a amenazas directas a su seguridad y soberanía, vemos muchos ejemplos de coraje y determinación de defender la verdad.", concluyó Vladímir Putin.

Cabe destacar que aproximadamente mil 100 mujeres son las que actualmente sirven en las filas del Ejército ruso en Ucrania, aseguró el día de ayer el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú. Dijo que al día de hoy, ellas forman parte de la operación militar especial y que un tercio de las integrantes han sido condecoradas, al menos así lo detalló durante la reunión con la cúpula del Ejército. Asimismo destacó que de las 39 mil mujeres que sirven actualmente en las Fuerzas Armadas, casi 5 mil tienen el rango de oficiales.

Recordemos que en Rusia el 8 de marzo es festivo nacional desde 1965 pero a lo largo de los años, y especialmente desde la caída de la URSS, fue perdiendo su inicial carácter reivindicativo.

Desde sus respectivas trincheras, recalcaron que ellos serán quienes ganen la guerra. FOTO: AP

Volodymyr Zelensky también conmemora el 8M

De su lado, el presidente ucraniano coincidió en conmemorar del Día Internacional de la Mujer. Desde su trinchera, Volodymyr Zelensky destacó que era importante salir a dar un discurso hoy para agradecer a todas las mujeres que "trabajan, enseñan, estudian, salvan, cuidan y combaten por Ucrania", al menos así lo detalló en un video publicado por esta fecha tan especial. Durante la grabación, hizo especial énfasis en "recordar, pensar y agradecer a todas las mujeres que sacrificaron su vida" por su país. Y una vez recalcado el pequeño discurso, prometió —nuevamente— la victoria a sus compatriotas —los cuales llevan más de un año resistiendo a la ofensiva rusa—.

"Juntos somos más fuertes, juntos somos invencibles, y juntos podemos ganar", externó.

Con información de las agencias EFE y AFP*

Sigue leyendo: