Indignante: le perforan la córnea a golpes a un anciano de 90 años frente a su esposa de 82 para robar su casa

Una pareja de ancianos jubilados de 90 y 82 años de edad, fueron atacados dentro de su casa luego de que el adulto mayor fue sorprendido por unos ladrones mientras sacaba la basura en La Matanza ubicada en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Durante el asalto ocurrido el pasado domingo alrededor de las 2:00 de la tarde, el hombre fue golpeado por los criminales que ocasionó que quedara gravemente herido en uno de sus ojos.

Mientras el habitante de la casa ubicada en San Justo sacaba la basura, un grupo de hombres llegó en una camioneta directamente a la vivienda para atacar a los adultos mayores. El jubilado fue brutalmente golpeado que lo dejó gravemente herido con una perforación en la córnea de uno de sus ojos, lo que derivó que quedara internado en un hospital.

Los vecinos de la zona denunciaron que se registran muchos robos en el sitio, ya que casi diario se presenta una situación donde los habitantes en San Justo son víctimas del hampa, por lo que afirmaron que ni siquiera pueden pasear ya a sus mascotas en las inmediaciones de sus propios domicilios, declararon para el medio local TN.

Dentro de la casa, los malhechores se encargaron de esculcar toda la casa hasta saquearla. Actualmente el jubilado de 90 años permanece en el hospital donde es atendido de sus múltiples heridas en la cara. Por su parte, la señora quedó inmovilizada, y es ayudada por sus familiares mientras permanece acostada en su cama.

Los asaltantes atacaron a otra anciana horas después

Una mujer que se identificó como la sobrina de la pareja de ancianos, dijo que el hecho se presentó la tarde del domingo. “Fui la primera en llegar a la casa de mis tíos y los golpearon mal, mi tío está internado, tiene una perforación en el ojo. Mi tía no cuenta con movilidad propia. A ella no le pegaron, pero presenció cómo le pegaban a mi tío que tiene 90. Le dieron vuelta a la casa, fue una situación horrible”, denunció, y agregó:

“Salió a sacar la basura a las 2:00 de la tarde. No había nadie en la calle. Pasó una ‘camionetita’ que él dice que era un tipo utilitario color oscuro y bajaron cuatro, cinco personas. Primero le pegaron ahí en la entradita y después lo metieron para adentro. Tenían guantes y no tenían armas”, indicó la sobrina de los adultos mayores.

La casa de los abuelos fue saqueada. Foto: TN

La mujer indicó que los asaltantes conocían a sus víctimas por ello no utilizaron armas e iban con guantes para no dejar huellas en la escena del crimen. “Sabían a quiénes tenían que atacar, y a la vez ese mismo día a la madrugada del lunes, acá a la vuelta una señora peor por la parte de atrás le rompieron las rejas y le entraron, una señora con movilidad reducida también”.

Otra de las vecinas del lugar que tienen 50 años viviendo ahí. "Nunca había pasado lo que estamos sucediendo acá, no hay patrulleros. A mi hijo hace tres años le robaron un automóvil, tres delincuentes”, por ello exigió la presencia de las autoridades locales y pidió al presidente Alberto Fernández que brinde protección ya que aseguró para eso sirven los impuestos que pagan a las arcas gubernamentales.

“Lo que habría que hacer es no pagar impuestos porque no es vida esto. Exigimos que vengan acá en el barrio, estamos a 10 cuadras de la Universidad de La Matanza, es una vergüenza, exigimos seguridad y todo el bienestar que necesitamos: salir a la calle tranquilo, poder pasear un perro y poder sacar a los chicos. No estar sentados ahí y estar cobrando los sueldos que les damos”, enfatizó la vecina.

RMG