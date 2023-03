En medio del desastre no existe el género, así se vivió la unidad durante los desastres de Turquía

En las diversas catástrofes naturales que han ocurrido alrededor del mundo, se ha demostrado en más de una ocasión que la unidad de las personas es capaz de romper las barreras del idioma, la cultura, las creencias, hasta llegar a la barrera de las diferencias por género, tal como lo vivieron Orly Romano Grobeisen, Ariela Wulfovich Kahan, Andrea Ortiz Trejo y Ilana Rebeca Cung, cuatro rescatistas que fueron enviadas por la organización de ayuda humanitaria CADENA Internacional a Turquía, tras los devastadores sismos del pasado 6 de febrero.

“Fue hace como dos semanas y media, pero yo creo que en nuestra cabeza todo estuvo muy rápido, todo fue muy repentino en entrevista Orly Romano, pues tras ver las noticias del daño que dejó el terremoto “nos cayó el 20 de que era un desastre que iba a rebasar la capacidad total de lo que nos imaginamos”.

(Créditos: Leslie Pérez)

Fue así como en cuestión de horas se hizo la convocatoria para juntar al cuerpo de rescate que iría a Turquía, “convocamos. Vimos la lista de nombres y 80% éramos mujeres”, recordó Andrea Ortiz, quien aceptó que ese fue el primero ‘pero’ que tuvieron durante la misión, por lo que tuvieron que analizar la situación: “Nos estábamos yendo a un país con una cultura muy distinta a la que tenemos, donde se representa a la mujer de una forma totalmente diferente”. Y es que cabe resaltar que, en Turquía, más de 90% de la población se considera de cultura musulmana.

(Créditos: Leslie Pérez)

“Nosotras no íbamos a entrar como turistas mujeres, que sabemos que, cuando entras a un país de cultura musulmana tienes que ir tapada. Aquí vamos como rescatistas e íbamos a tratar de rescatar una vida de alguien que, probablemente, fuera musulmán”, contó Ariela Wulfovich, pues a pesar de su labor como rescatistas humanitarios, las jóvenes siempre deben de poner su seguridad antes que todo.

Antes de partir a Turquía, el equipo de rescate de CADENA Internacional contactó a personas de la zona a la que fueron para preguntar sobre sus inquietudes; fue así que les informaron que la zona a la que iban era turística, por lo que no había tanto riesgo, “entonces se fue apaciguando un poquito este miedo que teníamos”, contó Orly.

Con el paso de los días, las dudas de las cuatro jóvenes se comenzaron a disipar, pues la respuesta de la gente fue muy positiva: “Vivimos un choque de realidades gigante”, sentenció Ariela: “por un lado teníamos todo lo que vivíamos, lo que veíamos y a dónde íbamos, que sin duda alguna fue duro. Pero por otro lado teníamos la respuesta de la gente que, creo que puedo hablar en nombre de todos, nos llenaba el corazón de una forma inexplicable”.

La función del GO TEAM en Turquía se enfocó en la búsqueda e inteligencia; para esta tarea utilizaron un aparato por medio del cual podían detectar la respiración y los latidos de la gente, sin embargo, para esta labor, tenían que realizar todo un análisis previo del edificio en cuestión, esto con el objetivo de asegurarse que fuera un lugar seguro, principalmente para ellas.

Una cosa que las jóvenes destacaron es que en los grupos de rescatistas se veían pocas mujeres, pero a pesar de esto, se llevaron experiencias muy gratas.

“Justo teníamos un estigma de lo que iba a ser”, explicó Ilana Cung: “ yo tengo una anécdota que relata muy bien cómo somos en la adversidad. Estábamos en un edificio y estábamos divididos unos en la parte de atrás y unos en la parte de adelante, yo estaba como en la parte de atrás… sabíamos que probablemente había alguien adentro porque habían escuchado ruidos, entonces, nos juntamos con un equipo de rescatistas turcos que, pues estamos hablando de que es una cultura diferente, y también no vimos ninguna rescatista mujer turca. Estábamos trabajando, entonces entró uno de nuestro equipo y uno del equipo turco para ver si lograban escuchar, entonces hicimos una llama y escucha que es una manera de intentar que la persona que esté adentro… puede ser con voz, con golpe o con movimiento, entonces en el momento que hicimos un llama y escucha y la persona contestó, me acuerdo cómo el líder del grupo de rescate turco y yo nos vimos a los ojos, y me dio un abrazo… pero es algo muy impresionante porque probablemente en su cultura nunca le iba a dar un abrazo a un mujer que no sea su esposa o simplemente no va a pasar y es como que se borran todo tipo de armaduras que puedan existir, de igual cualquier tipo de religión, cualquier tipo de nacionalidad, de género, de la edad, de cosas que inventamos los humanos y conecta la parte humana”.

Durante su estancia en Turquía, el GO TEAM tuvo 19 señales de vida, de las cuales lograron rescatar a cuatro personas con vida.

LA PRESENCIA DE ELLAS EN LOS GRUPOS DE RESCATE

En el mundo de los grupos de rescate, aunque aún la presencia de las mujeres no es tan visible, se ha podido avanzar con los años.

“No sólo se vio en Turquía, yo creo que viene de mucho tiempo atrás, la percepción de la mujer en el grupo de rescate… desde cómo te ven, desde el cómo entrenas, y al salir a campo”, contó Ariela pues, a pesar de que ya ha disminuido, aún se pueden escuchar comentarios como “‘¿Mujer rescatista? ¿sales a campo? ¿te metes a los escombros?’”, recalcó Ariela Wulfovich Kahan.

“Creo que hoy rompemos varios estigmas de cómo funciona, de cómo podemos salir a campo y hacer una diferencia… no es coincidencia que a Turquía salimos e hicimos la diferencia, porque yo creo que estamos hablando ahorita de eso, pero, ha pasado a lo largo de la historia y de varios años que sí hacemos la diferencia y hacemos de igual de bien el hombre que la mujer”, finalizó Ariela.

“… son muchos ‘peros’ que tenemos primero qué analizar antes de ponernos nosotros en peligro, para tratar de salvar a una persona”. Ariela Wulfovich.

(Créditos: Leslie Pérez)

“… en el momento de necesidad se borra cualquier tipo de idea que tenemos como sociedad”. Ilana Rebeca Cung.

“…es simplemente sacar esa parte de humanidad y ver que esa humanidad es la que ahorita rompe todas las berreras para hacer la diferencia y creo que eso, en general es lo más importante de lo que hacemos”. Andrea Ortiz.

“… estamos acostumbrados a que todo se maneja como una moneda de cambio… la moneda de cambio en el voluntariado siempre va a ser experiencias y cosas muy humanas”. Orly Romando.

6 DE FEBRERO, TERREMOTO EN TURQUÍA

LIFE LOCATOR ES LA MÁQUINA CON LA QUE LAS RESCATISTAS, POR MEDIO DEL MOVIMIENTO DEL TORAX O LOS LATIDOS DEL CORAZÓN, LOGRABAN UBICAR A LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN CON VIDA.

EL GRUPO DE VOLUNTARIADO ENVIADO A TURQUÍA ESTUVO CONFORMADO POR 4 MUJERES Y 4 HOMBRES.

DURANTE SU LABOR, SE IDENTIFICARON 19 SEÑALES DE VIDA, DE LAS CUALES, SE RESCATÓ A 4 PERSONAS CON VIDA.

(Créditos: CADENA Internacional)

LA AYUDA DE CADENA INTERNACIONAL

1,424 intervenciones de rescate y ayuda humanitaria.

32 países han recibido la ayuda.

40,954 consultad médicas psicológicas y dentales se han brindado.

12,444 voluntarios y voluntarias hay en la red.

Tienen oficinas en México, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Madrid, Panamá, Chile, Honduras, Israel, Sudáfrica, Argentina, Venezuela y Ecuador.

(Créditos: CADENA Internacional)

