Airbnb será demandado luego de que una bebé de 1 año muriera en uno de sus alquiler

Una familia francesa quedó desconsolada después de que su hija de 1 año y 7 meses muriera durante sus vacaciones en Wellington, Florida, Estados Unidos por una sobredosis accidental de fentanilo —un narcótico sintético opioide utilizado en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia—. Los padres afectados fueron Lydie y Boris Lavenir, de Guadalupe —una isla francesa—. Jamás pensaron que sus vacaciones y su estadía en este lugar les costaría la vida de su hija.

Solo la acostaron para su siesta de la tarde, y a las dos horas ya no la pudieron despertar. Ahora demandarán al lugar que gestó la renta de la propiedad, una aplicación llamada Airbnb, esto porque ni los huéspedes anteriores, ni el administrador y tampoco la plataforma... limpiaron correctamente el lugar.

Era una familia de siete que había salido de vacaciones, y debido a que el lugar no se limpió correctamente, ocurrió este accidente. FOTO: NBC Nightly News

¿Qué fue lo que pasó?

Enora, como se llamaba la niña, jugaba momentos antes de dormir con las ollas y sartenes del alquiler. Luego de esto, los padres la acostaron para que tomara su respectiva siesta de solo dos horas. Desafortunadamente, luego de que pasara el lapso estimado, la madre de la infante encontró a su hija echando espuma por la boca y con la cara azul. Lydie Lavenir explicó que los acontecimientos se suscitaron en agosto del 2021, cuando la familia rentó una casa en el lago de Wellington Lakes de Wellington Florida.

"Enora está muerta", gritó la madre desesperada, según el Washington Post.

La familia de siete se apresuró a llamar al 911, pero ya era demasiado tarde para la pequeña Enora, cuya muerte se dictaminó como una "sobredosis accidental de fentanilo". Lo que asustó al núcleo, fue que no tenían la menor idea de lo que esto significaba, pues desconocían la droga e incluso la policía los inculpó —en un principio— por la muerte de su hija. Sin embargo, eso cambió rápidamente después de que tanto Lydie como Boris dieron negativo en la prueba del narcótico. Automáticamente dejaron de ser "sospechosos", debido a que los investigadores no pudieron encontrar rastros del opioide en la casa. Entonces surgió la duda, ¿de dónde vino el fentanilo?

Los hechos ocurrieron en agosto del 2021. FOTO: NBC Nightly News

Los inquilinos anteriores fueron los responsables

La familia cree y acusa que los huéspedes anteriores —quienes ademas admitieron haber organizado una fiesta con drogas—, fueron los primeros responsables de la muerte de su hija. Al parecer se reunieron y planearon una infusión de cocaína semanas antes de su llegada. Por lo que están seguros que "algo" tuvieron algo que ver con el incidente. Sin embargo, los investigadores dijeron no estár seguros de esta hipótesis, y probaron varias teorías. Después de contactar a los antiguos inquilinos —quienes negaron haber usado fentanilo— los especialistas analizaron la posición que se usó para dormir de Enora y su historial médico. Querían encontrar otra respuesta para ver si este caso tenía una conexión con su estado de salud.

Nunca se determinó un culpable, lo que llevó a un investigador a dictaminar que su desgarradora muerte fue accidental.

El informe policial concluyó que no se podía determinar como Enora Lavenir ingirió el fentanilo, por lo que no se podía desarrollar una causa probable de abuso o negligencia que condujo a su muerte. Así que solo se reportó como "accidental". Por su parte, un representante de la Oficina del Sheriff de Palm Beach le dijo al Washington Post que el caso está actualmente cerrado mientras los agentes esperan pistas. Lo único que los investigadores y la familia saben con certeza es que la droga provino del interior del Airbnb. Y aunque —hasta el momento— no se han presentado cargos contra nadie, la familia prepara una demanda.

Los padres demandarán a todos los responsables de no haber limpiado correctamente el lugar. FOTO: NBC Nightly News

Acusarán legalmente a: Airbnb, al dueño de la propiedad, al administrador del alquiler y a los anteriores huéspedes

Según el Washington Post, la familia presentará cargos legales contra todos los involucrados que "no limpiaron correctamente" el lugar antes de la llegada del núcleo de siete integrantes. Un experto legal aclaró que la demanda tendrá dificultades para efectuarse, ya que será difícil probar que las partes fueron la fuente de la droga.

"Pueden probar que la niña murió por exposición al fentanilo, pero de dónde proviene ese narcótico —vinculándolo con este grupo en particular— eso suena monstruosamente difícil en estas circunstancias", dijo el profesor de derecho de la Universidad de Florida, Lars Noah.

Sin embargo, el abogado de la familia, Thomas Scolaro, no tiene la intención de encontrar la fuente de la droga, sino demostrar que Airbnb fue negligente y no limpió adecuadamente el espacio entre los inquilinos. "Lo único que tenemos aquí es nuestro sentido común", dijo el abogado al Post. “Definitivamente fue en esa unidad, ese Airbnb. Francamente, no estoy tratando de probar qué persona en particular dejó las drogas. Lo que quiero mostrar es que Airbnb no brindó limpieza, ni advertencia, ni medidas de seguridad para la familia”.

Aunque creen que la demanda no proceda de la manera que quieren, no desean saber el origen del fentanilo en el departamento, sino modificar las leyes de renta en estos lugares para garantizar la seguridad de los huespedes. FOTO: NBC Nightly News

Por su parte, la popular empresa de alquiler no ha respondido legalmente a la demanda, sin embargo le contestó al The Washington Post lo siguiente: "Nuestros corazones están con la familia Lavenir y sus seres queridos por su devastadora pérdida".

