Tiroteo en Nashville: Audrey Hale, atacante en escuela cristiana, tenía un mapa y plan escrito

Después del atroz crimen perpetrado la mañana de ayer en Nashville en Tennessee se han dado a conocer detalles del crimen realizado por la mujer transgénero Audrey Hale, de 28 años, entre ellos ahora las autoridades han dado a conocer que la tiradora había realizado un mapa de la escuela donde ocurrieron los hechos.

Después de que la ex alumna matara a tres niños y tres adultos ahora se da a conocer que la autora al parecer tenía "algo de resentimiento por tener que ir a esa escuela" y además tenía un mapa detallado de las instalaciones, dijo la policía en un comunicado.

El jefe de policía de Nashville, John Drake informó que Audrey sabía cómo entrar y salir de The Covenant School, pues en el croquis armado que tenía entre sus pertenencias se hallaba el mapa, en el que se mostraban entradas, salidas y locaciones del lugar donde cometió el crimen.

Lo que sugiere que la asesina había planificado exactamente el tiroteo, y sabía por donde ir, ya que en el mapa dibujó el edificio y ahí marcó los posibles puntos de entrada y salida. En videos difundidos del tiroteo se muestra precisamente cómo realizaba vigilancia en los puntos que había señalado en su croquis.

"Tenemos un manifiesto, tenemos algunos escritos que estamos revisando que pertenecen a esta fecha, el incidente real, tenemos un mapa dibujado de cómo iba a suceder todo esto", dijo a medios la policía.

Sin embargo, con lo que ahora se sabe, la autoridad no ha podido hallar cuál sería el motivo por el que la mujer asesinó a niños y adultos durante el ataque, lo más sonado hasta ahora es que la ex alumna nunca quiso estudiar en dicha escuela y probablemente era obligada a acudir a la institución religiosa. Drake dijo que la policía tenía una teoría en relación con el motivo de Hale "de la que podrían hablar más tarde, pero no está confirmada".

Así fue captada la tiradora

El jefe de la policía aseguró que se dará a conocer una teoría sobre el motivo por el cual habría cometido los actos y se haría público tan pronto como la policía diera la orden de hacerlo.

"Tenemos un manifiesto, tenemos algunos escritos que estamos revisando que pertenecen a este día", dijo el jefe de policía.

Audrey Hale era una persona dulce y divertida

Una amiga de la escuela secundaria de Hale se sorprendió al saber que la chica a quien describió como extrovertida estaba detrás de la masacre que dejó seis muertos. Mientras que otro amigo que también conoció a la joven indicó que era alguien "dulce y divertida".

Audrey Hale estudió en la Escuela de Artes de Nashville y algunos de sus ex compañeros refirieron que no podían creer lo que ella había cometido, incluso pensaron en que las autoridades se habían equivocado en señalarla como responsable de los hechos.

El pasado lunes, Hale ingresó a The Covenant School alrededor de las 10:13 am, abrió fuego y asesinó a tres estudiantes, todos de nueve años, también mató a la maestra Cynthia Peak, de 61 años, a la directora de la escuela Katherine Koonce, de 60 años, y al conserje Mike Hill, de 61.

Audrey Hale fue abatida por la policía tan solo 15 minutos después de que entró a la escuela y realizó disparos.

