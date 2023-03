Italia restituye a México 43 piezas arqueológicas: “se va recuperando la dignidad"

El gobierno italiano restituyó a México 43 piezas arqueológicas que forman parte del patrimonio nacional a través del Cuerpo de Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural.

La ceremonia se llevó a cabo en la Embajada de México ante Italia, donde estuvo presente la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, quien expresó que este acto es muy importante ya que no es sólo recuperar las piezas, “se va recuperando la dignidad y el reconocimiento del extraordinario pasado del que provenimos”.

La titular de Cultura definió a Italia como un ejemplo en la restitución del patrimonio cultural, ya que ellos saben lo que es ser “víctimas de su expolio” por lo que “entienden muy bien lo que significa recuperar parte de este pasado señorial”. Asimismo, enfatizó que el patrimonio cultural no se vende.

La Secretaria de Cultura señaló que el patrimonio cultural no se vende. Foto: Pablo Esparza

“Algunas de estas vasijas están en un extraordinario estado de conservación, cosa que nos representa, un delito mayor, porque no solamente según nos explica la arqueóloga Lourdes Toscano, se habla de una pieza que en un salvamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se haya hecho, sino es una excavación ilegal que destruye todo el contexto, tanto la tumba como el espacio de la ofrenda para recuperar esta vasija como un bien comercial, eso es algo que vamos a seguir diciendo siempre, mi patrimonio no se vende, se ama, se defiende y se recupera”.

Alejandra Frausto expresó que es una ofensa que se encuentren las piezas como artículos de lujo para decorar una casa, por lo que las piezas serán devueltas a las zonas a las que pertenecen.

“Lo que encontramos en una subasta como si fuera un artículo de lujo para adornar una casa, nos ofende todavía más, esta posibilidad de recuperar elementos prehispánicos no sólo se recuperan al país, se recuperan y se trasladan a las regiones de las cuales provienen de nuestro territorio”.

Exaltó la gran labor de equipo que existe entre Italia y México para la recuperación del patrimonio cultural.

Frausto expresó que es una ofensa que se encuentren las piezas como artículos de lujo para decorar una casa. Foto: Pablo Esparza

“Para nosotros la cooperación cultural con Italia es una forma de tejer un puente de ida y vuelta, de cariño, de hermandad, de respeto, y pues estamos muy agradecidos con el Ministerio de Cultura, con el Cuerpo de Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural, porque son ejemplos y han sido la inspiración para conformar el cuerpo de Guardia Nacional de tutela del Patrimonio Cultural en México”.

El embajador de México ante Italia, Carlos García de Alba, se refirió a la importancia y continuidad de las restituciones que ha hecho Italia a México.

No sólo se recuperarán, también se trasladarán a las regiones de las cuales provienen. Foto: Pablo Esparza

“Desde el punto de vista patrimonial e histórico, representan 43 piezas muy diversas, en periodos históricos, en composición y en elaboración, es un gran tesoro que regresa finalmente a México, porque lo repito, nunca debió haber salido de ahí. Pero también tiene otro significado que es la continuidad, estamos hablando que el gobierno de Italia ha hecho ya ocho restituciones y también lo quiero decir, México ya le hizo una restitución a Italia. Desgraciadamente ha habido mucho saqueo y vamos a continuar, y para eso contamos con la voluntad del gobierno de Italia y del cuerpo de Carabineros para la Tutela”.

Son 43 piezas originarias de las Tumbas de Trio en la zona de occidente del país, así como de Mezcala, en la zona de Guerrero, junto con otras de Teotihuacán, de Paquimé, mayas y purépechas en el estado de Michoacán.

