Un millonario le ofrece 100 mil dólares a una mujer por quitarse el cubrebocas y su respuesta sorprende a todos

Un magnate de la tecnología le ofreció a la pasajera de un vuelo 100 mil dólares —alrededor de un millón 873 mil 640 pesos mexicanos— por quitarse la mascarilla durante el vuelo. Lo que pasó es que Steve Kirsch, de 67 años, se trasladaba en la aerolínea Delta Air Lines —una comercial estadounidense cuya base está situada en Atlanta, Georgia— cuando vio que su compañera de asiento llevaba un cubrebocas puesto. El sujeto fue tachado de "bicho raro", "asqueroso", "imprudente" y más calificativos por su insistencia de hacer que esta persona hiciera lo que él quería, puesto que comenzó la "oferta" con 100 dólares.

Silicon Valley fue el autor de una de las primeras versiones del ratón óptico en 1980. FOTO: Twitter: @stkirsch

Viajaban en primera clase

El sujeto con una fortuna valuada en 230 millones de dólares, afirmó que el uso de cubrebocas "no servía". Cabe destacar que los hechos se suscitaron el pasado viernes 10 de marzo. Luego de que la mujer se negara rotundamente a su "propuesta" de quitarse la mascarilla a cambio de dinero, publicó una selfie en redes sociales sonriendo. Allí narró lo sucedido y las opiniones de los internautas no se hicieron esperar. Compartió que la mujer trabajaba para una compañía farmacéutica y que cuando él alegó que lo mejor era quitársela, ella se mantuvo firme en su postura.

Steve Kirsch detalló en su tuit que le ofreció los 100 mil dólares al tiempo que le explicó que no funcionaban. Y es que el sujeto dijo no hablar al aire, puesto que —según MIT Technology Review— el hombre de 67 años invirtió en un fondo de investigación para posibles tratamientos tempranos contra el Covid-19. Esto en el 2020. Donó un millón de dólares y tras su experiencia se empezó a cuestionar el funcionamiento de las vacunas contra el coronavirus. Esto a pesar de que los gobiernos de todo el mundo las autorizaron. El Daily.com detalló que constantemente difunde Fake News y desinforma a los usuarios de Twitter sobre la pandemia.

Publicó la historia en redes sociales para que los internautas le dieran la razón. FOTO: Twitter: @stkirsch

Incluso, dentro de su perfil, afirma ser un "narrador de la verdad" y un "pensador crítico" que comparte —de forma regular— artículos escépticos sobre las vacunas Covid-19 y el uso de los cubrebocas. Steve Kirsch lanzó a la trabajadora de la industria farmacéutica un enorme discurso con tal de que ella se lo quitase.

"Empecé la puja con 100 dólares. Y le indiqué que cuando se quitara la mascarilla para comer y beber, podría infectarse con sólo respirar. Así que tenía toda la información.", detalló.

Ella respondió con un rotundo no y más adelante Steve Kirsch publicó que se quitó el cubrebocas en cuanto el desayuno fue servido por las aeromozas. "Porque todo el mundo sabe que no puedes infectarte mientras comes.", escribió irónicamente. Luego de esto se siguió burlando diciendo que... "quizá, la próxima vez, me siente al lado de alguien que tenga una cuenta en el Silicon Valley Bank.", banco comercial con sede en Santa Clara, California, que recientemente se declaró en quiebra.

Al final, la mujer sí se quitó el cubrebocas —según Steve Kirsch— y lo hizo para comer. FOTO: Adobe Stock

Recibió tanto buenos como malos comentarios

Steve Kirsch recibió un sin fin de tuits en los que se le tachaba de un"espeluznante mentiroso". Además docenas de personas criticaron al millonario de la tecnología por su discurso. Un usuario lo llamó "mansplainer con derecho" (alusión a que quiso "ilustrar" a la mujer de cómo debía de comportarse); mientras que otro dijo que la aerolínea Delta debería haber reembolsado a la mujer por su asiento después de que el "tonto arrogante nocivo" del magnate le arruinara su vuelo. Otro más dijo que era una "estupidez", dado que ella había pagado "la primera clase y aun así tuvo que lidiar con un idiota en su espacio personal".

Un tercero añadió que lo que estaba pasando en la mencionada situación es que "la gente" estaba sopesando la posibilidad de que Steve Kirsch "era un ricachón sincero frente a un mentiroso espeluznante y, razonablemente, ganó lo segundo". Sin embargo, algunos se pusieron del lado del ejecutivo tecnológico, y argumentaron que con el dinero habrían "comprado la casa de ensueño de su hija". Asimismo, uno añadió que aunque le garantizaran el padecer Covid, hubiese aceptado la donación de los 100 dólares "dependiendo de adónde fuera". Y es que este este veterano de la tecnología no tenía mucho que perder, pues su fortuna rebasa considerablemente cualquier cantidad que imaginemos.

Silicon Valley fue el autor de una de las primeras versiones del ratón óptico en 1980. Además, fue cofundador de Frame Technology Corp, que fue comprada por Adobe en 1995. También creó Infoseek y la vendió a Disney en 1999.

Cabe destacar que desde abril del 2022, las aerolíneas y los aeropuertos eliminaron la obligación de llevar cubrebocas, aunque muchos viajeros siguieron optando por cubrirse la cara en los vuelos.

Sigue leyendo: