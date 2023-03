Conmoción en Brasil: mujer sale a confrontar a un borracho y este la apuñala hasta la muerte

Una mujer fue asesinada a puñaladas "sin sentido" después de confrontar a su agresor, un hombre borracho que primero la acosó, se colocó a lado de ella mientras hacía una llamada telefónica en voz alta... y cuando se quiso defender, simplemente la atacó y huyó del lugar. Ella era una madre de familia de solo 37 años que terminaba su jornada laboral y decidió pasar el resto de la tarde en un bar. Identificada como Fabills Felipe de Almeida, tuvo que ser sostenida por los transeúntes en la calle luego de que el sujeto le perforara el pecho con un arma blanca. Aunque fue detenido, ella falleció a los dos días de estar internada en el hospital.

La mujer harta del sujeto fue tras él para confrontarlo, pero no esperó que la atacara con un cuchillo. FOTO: Captura video

Gracias a una cámara de seguridad de circuito cerrado, se pudo identificar al agresor y se detalló lo que realmente pasó. Luego del acoso dentro del establecimiento, la mujer salió para confrontar a su agresor. Sin embargo, no contó con que este usaría el puñal que cargaba en su mano derecha. Rápidamente le perforó el pecho luego de que ella quisiera cachetearlo. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de marzo en el municipio de Fortaleza, ciudad capital del estado de Ceará, Brasil.

El sospechoso, identificado como Eberson de Oliveira, de 51 años ya ha sido detenido por su atroz acto. Pues además de la confrontación verbal que sostuvieron y el ataque que terminó con su vida, huye del lugar mientras siguió tomando su bebida alcohólica. Fabills Felipe de Almeida permanece de pie por unos segundos hasta que uno de los transeúntes la logra sostener... pero era demasiado tarde, pues los charcos de sangre se empezaron a formar a su alrededor. Aunque fue trasladada de urgencia al nosocomio falleció trágicamente dos días después de la confrontación.

Luego del altercado, la policía detuvo a Eberson de Oliveira el pasado 9 de marzo, esto después de emitir una orden de arresto en su contra. Luego de las investigaciones, la Secretaría de Seguridad Pública determinó que Fabills Felipe de Almeida fue asesinada "por una discusión banal". Ahora su desconsolada hija de 20 años le rinde un homenaje a su madre y la describe ante la prensa nacional e internacional como "una mujer luchadora" que "ayudó a todos los que lo necesitaban".

"Perdí la cuenta de cuántas veces dejó de comer para ayudar a los demás y cuántas canastas donó. Ella me crió sola, siempre fue una luchadora. Todo lo que compraba mi madre era el resultado de su arduo trabajo. Me tuvo muy joven a los 17 años. Tiene tres hermanos, todos están con mucho dolor. El consejo que siempre me dio fue que estudiara. Hoy soy técnica de enfermería. Su sueño era que yo fuera médica.", declaró.