Indignante: es lesbiana y le quitaron la custodia de su hijo, se la dieron al "padre donante de esperma"

En el 2018 una pareja de mujeres decidió crear un acuerdo de donación de esperma con Harlan Vaughn. En el acuerdo solo figuró Rebekah Wilson, debido a que ella se haría la inseminación. Después de varios intentos, en diciembre de ese mismo año resultó embarazada y ambas decidieron casarse legalmente en junio el 2019 para formar su familia homoparental en la entidad de Oklahoma, Estados Unidos. Sin embargo, hoy día y después de una abrupta separación, Kris Williams ha perdido la custodia de su hijo a pesar de que el certificado de nacimiento la valida como la madre legítima.

El hombre buscó ser el tutor legal del infante

A pesar de que el infante fue criado por Rebekah Wilson y Kris Williams hasta el 2021, no se le consideró a esta última como su tutora legal al momento del divorcio. La mujer que se embarazó terminó la relación debido a que empezó a salir formalmente con Harlan Vaughn y ambos empezaron a buscar el estatus legal como padres del menor de edad para sí ser los "verdaderos padres". Así pues, de manera formal, el 18 de enero del año pasado el donador presentó una solicitud de Adjudicación de paternidad y establecimiento de custodia y visitas. Su intención fue quitarle todo el derecho de maternidad a la expareja.

El Tribunal de Oklahoma falló a favor de Harlan Vaughn

La jueza encargada de llevar el caso, Lynne McGuire dictaminó —el pasado lunes— que Kris Williams no es, ni será la madre del niño. Esto a pesar de que figura como tal en el certificado de nacimiento. Fue entonces que dictaminó que "el padre" sería Harlan Vaughn a pesar de que solo fungió como el donante de esperma. Se argumentó que como la mujer no figuraba en el acuerdo de inseminación y tampoco adoptó legalmente al menor, la Ley de Paternidad Uniforme del estado de Oklahoma respaldaba al hombre y le negaba a ella la custodia.

La jueza Lynne McGuire falló a favor de Harlan Vaughn y Rebekah Wilson, los padres biológicos del infante. FOTO: Adobe Stock

En sí, como los matrimonios entre personas del mismo sexo no son tomados en cuenta en la entidad y para establecer la relación entre "padre-hijo" se debe o "parirlo" o adoptarlo, Kris Williams "no tenía la intención de ser la tutora legal". Asimismo, y debido a que la inseminación artificial incluía a Harlan Vaughn y Rebekah Wilson decidió otorgarles la custodia legal. Esto tomó por sorpresa a la mujer quien dijo quedar en un estado de shock. Ahora su defensora Robyn Hopkins anunció que apelaran el caso ante la Suprema Corte del estado, pues no hay suficientes precedentes para que el fallo se mantenga en esta complicada situación.

“Es el primer tipo de caso con estos hechos”, dijo Hopkins a un medio local estadouniense. “No hay ningún precedente de jurisprudencia para estos hechos. La jurisprudencia, para este caso pero los hechos sí existen. Entonces, tenemos que usar lo que sabemos y aplicarlo a los hechos que son relevantes”.

El contraargumento legal de Kris Williams es que las parejas del mismo sexo no deberían tener que adoptar a sus propios hijos para obtener la patria potestad, ya que no se le exige a los hombres que forman parte de parejas heterosexuales. Por su parte, Rebekah Wilson y Harlan Vaughn han mantenido la custodia del menor de edad desde noviembre del 2021 y se dijeron sorprendidos de poder ganar la custodia del menor de edad solo con el acuerdo de donación de esperma. Asimismo recalcaron que terminaron dicho contrato —por escrito— en febrero del año pasado, y que ahora solo se enfocan en la "protección y el bienestar" de su hijo.

El hombre no estuvo los primeros dos años de vida del infante, pues Rebekah Wilson y Kris Williams lo criaron hasta el 2021 como sus madres. FOTO: Adobe Stock

Agradecieron el fallo del tribunal y se desconoce qué pasará ahora con la apelación que Kris Williams y su abogada defensora Robyn Hopkins meterán. Este caso ha hecho que toda la comunidad LGBTQ+ se preocupe, pues en cualquier momento les podrían quitar la custodia de sus hijos si no "cumplen" con lo establecido en la jurisprudencia de su entidad. Asimismo, recalcaron que esto no solo le podría pasar a las parejas homopartentales, también a quienes usan la inseminación artificial como una opción para tener un bebé, al menos así lo enfatizó el atleta transgénero y defensor de los derechos, Chris Mosier.

"No son solo las personas trans las que corren el riesgo de perder la vida, la libertad y la búsqueda de la libertad, o sus familias y derechos. Por favor, presten atención.", escribió en su cuenta de Twitter.

