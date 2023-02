VIDEO: el terrible momento en que un camión atropella a 8 personas en NY

La mañana de este lunes 13 de febrero, la policía detuvo al conductor de un camión U-Haul luego de que recibiera reportes de que el vehículo de mudanzas había atropellado a varios peatones en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con medios locales, el conductor trató de huir de la escena luego de subirse a una acera en el vecindario Bay Ridge de Brooklyn y herir a varias personas. De acuerdo con información del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, ocho personas resultaron lesionadas, de las cuales dos se encontrarían en estado crítico.

De acuerdo con varios videos que circulan en redes sociales, el camión aceleró por el vecindario de Bay Ridge, golpeando a personas en una acera en un punto, antes de que la policía lo detuviera a más de 5 kilómetros de distancia cerca de la entrada de un túnel que va de Brooklyn a Manhattan.

En tanto, una grabación aérea tomada por los helicópteros de canales de noticias mostró al camión en una acera, bloqueado por una patrulla. Las autoridades examinaron el camión para asegurarse de que no contuviera explosivos, relató la agencia The Associated Press (AP).

Por otro lado, un portavoz del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que un hombre sospechoso de 62 años estaba bajo custodia. “No hay amenazas creíbles adicionales en este momento”, tuiteó Fabien Levy.

El incidente coincide con el inicio de las deliberaciones de un jurado sobre la posibilidad de imponer la pena de muerte a un extremista islámico que mató a ocho personas en una ciclovía en la ciudad de Nueva York en 2017 al atropellarlas con un camión.

