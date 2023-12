¿Habrá 3 días de oscuridad por solsticio de invierno? la NASA lo aclara

Con la llegada del solsticio de invierno en redes sociales ha comenzado a tomar relevancia un rumor que asegura que habrá tres días de oscuridad total en el planeta Tierra. Creadores de contenido de plataformas como TikTok y Facebook han compartido estás especulaciones, generando miedo entre los internautas; no obstante la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ya se posicionó al respecto y aclaró lo que realmente ocurrirá.

De acuerdo con la agencia, el rumor comenzó a circular a finales del mes de noviembre. Los internautas que han compartido este rumor aseguran que desde el 21 de diciembre de 2023 habrán tres días de oscuridad total en el planeta Tierra, esto sería aparentemente provocado por una tormenta solar: "el mundo entrará en una oscuridad total durante tres días a partir del 21 de diciembre como consecuencia de una tormenta solar”, especifica el rumor.

El fenómeno aparentemente ocurrirá el 21 de diciembre. Foto: freepik.

¿Habrá 3 días de oscuridad por solsticio de invierno?

Ante la información falsa, la NASA detalló que no es verdad y no se registrarán tres días de oscuridad por el solsticio de invierno, aunque sí hubo una tormenta solar. De acuerdo con la agencia, el pasado 14 de diciembre de 2023 el Sol emitió una “fuerte” llamarada solar, que alcanzó su punto máximo a las 12:02 pm de ese día, pero esto no ocasionará un apagón masivo en el planeta Tierra.

Antes de esta tormenta solar, la NASA reportó que el pasado 7 de agosto ocurrió otra llamarada solar similar. Según la agencia, estos eventos normalmente ocurren con cada ciclo solar, que dura aproximadamente once años, pero no representan un peligro mortal para la humanidad. Al respecto, Jennifer Dooren, jefa adjunta de noticias de la NASA, comentó -para la agencia de noticias AFP- que las publicaciones alertando por tres días de oscuridad son falsas.

La NASA desmintió los hechos. Foto: freepik.

NASA desmiente los videos de redes sociales

“Una historia falsa viral similar ha circulado de vez en cuando durante más de una década, y la NASA no ha emitido ninguna declaración con esa afirmación falsa”, sentenció la jefa adjunta de noticias de la agencia. La investigadora señaló que no hay evidencia científica que confirme que el sol se pueda apagar, ya que esto solo ocurriría en caso de que la estrella desaparezca.

En este contexto, las autoridades exhortaron a la población a no caer en noticias falsas y a no compartir información que no sea corroborada por las autoridades correspondientes.