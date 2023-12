VIDEO: Cristina Kirchner hace seña obscena en la toma de posesión de Milei

Cristina Kirchner, la vicepresidenta saliente de Argentina fue captada haciendo una señal soez a su llegada al Congreso argentino donde participó en el juramento de Javier Milei como nuevo presidente de la nación quien desde este domingo 10 de diciembre será el mandatario hasta 2027.

La acción de la peronista quedó documentada cuando dio respuesta a las consignas que le hicieron simpatizantes del ex panelista en programas de televisión quien ganó las elecciones presidenciales. La viuda del expresidente Néstor Kirchner hizo el gesto polémico con su mano que fue captada previo a ingresar al recinto legislativo.

Cristina Kirchner a su llegada al Congreso instantes antes del polémico gesto con su mano. Foto: Captura de pantalla

¿Cristina Kirchner a quién le hizo la seña obscena?

La vicepresidenta saliente del gobierno argentino que encabezó Alberto Fernández, llegó al Congreso en Buenos Aires donde saludó a algunos ciudadanos a los que les envió un saludo con su mano y hasta un beso, para posteriormente ser increpada por el otrora sector opositor de la gente que votó por Milei.

Entonces la también presidenta de Argentina durante dos periodos entre 2007 que se extendió hasta 2015, caminó ataviada con un traje de color rojo y durante su trayecto levantó su mano derecha para hacer la conocida “britney señal” al levantar su dedo medio tal como lo hiciera la famosa cantante de pop Britney Spears.

Tras hacer el gesto con su mano, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner causó revuelo en las redes sociales en donde los internautas se dividieron en cuanto a atacar o justificar la acción de la militante de izquierda que fungió hasta este domingo como la vicepresidenta de Argentina.

“Supongo que hubo un canto abusivo dirigido hacia ella”.

“Una genia”.

“Está envenenada la yarará! Sé queda sin fueros!”

“Se pasó”.

Luego de hacer el juramento, Javier Milei ya como presidente de Argentina, advirtió a los argentinos que será necesario hacer un duro ajuste fiscal que implicará sacrificios pero finalmente traerá frutos, enfatizó el mandatario al asumir la presidencia este domingo.

"No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock", exclamó Milei ante miles de personas que se congregaron para escucharlo en la plaza frente al Congreso. "En el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo", añadió.

Con información de AFP.