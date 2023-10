Vacaciones de terror: familia disfrutaba de un safari cuando una jirafa se cayó y los aplastó en su auto

Lo que parecía ser un fin de semana perfecto terminó en una horrible pesadilla para una familia de Texas, quienes acudieron a un safari para convivir con especies de la vida silvestre, pero durante su estancia sufrieron un aparatoso accidente con uno de los animales del parque. La protagonista de la historia es Kari Hill, una mujer estadounidense, quien reveló que visitó el Fossil Rim Wildlife Center en compañía de sus dos hijos y su nieta, pero durante su recorrido una jirafa se cayó sobre su automóvil.

De acuerdo con el testimonio de Hill, ella y su familia fueron al parque estilo safari para pasar un buen día. En entrevista con medios estadounidenses, la mujer confesó que al llegar a la zona de jirafas decidieron quedarse más tiempo para alimentar a los gigantes animales. No obstante, todo terminó en tragedia cuando una de las jirafas se acerco a su auto; aparentemente, el animal perdió el equilibrio y terminó cayendo sobre el parabrisas del auto, ocasionando un susto a los pasajeros.

La mujer había estado posando con los animales. Foto: Kari Hill.

Jirafa perdió el equilibrio y aplastó un carro

"Todo iba bien hasta que perdió el equilibrio y cayó sobre mi parabrisas", dijo Hill a medios locales. La mujer afirmó que al momento de los hechos ella conducía un automóvil de la marca KIA, mismo con el que había estado recorriendo el safari y alimentando a los animales silvestres. Según la víctima, las jirafas estaban actuando normal, pero una de ellas se "tropezó" con el auto y esto ocasionó que se desplomara sobre el vehículo.

“El parabrisas comenzó a ceder mientras él se agitaba, tratando de recuperar el equilibrio. Estábamos cubiertos de vidrio y pensé que la situación estaba a punto de empeorar, pero entonces la jirafa recuperó el equilibrio y se fue”, declaró Hill. La mujer también comentó que antes de revisar a sus hijos y nietos optó por acelerar el vehículo y alejarse lo más rápido posible de los animales, por el temor de que la jirafa pudiera volver a caer y terminara de estrellar su carro.

El parabrisas quedó estrellado. Foto: Kari Hill.

La jirafa está estable y se recupera

Finalmente, la mujer compartió que tras alejarse del peligro dio aviso a la línea de emergencia del parque, quienes acompañaron a la familia a un lugar seguro en lo que el seguro del carro acudía para remolcar el vehículo y hacer los trámites correspondientes. "Fue un accidente tan rápido y extraño. Me alegro de que no haya sido peor. Los coches se pueden sustituir. La gente no puede”, sentenció Hill al hablar del percance con el animal.

Por su parte, las autoridades del parque confirmaron que la jirafa se encuentra "bien" después de la caída. Además, el parque calificó el incidente como "desafortunado" y aseguró que no se parece a nada que hubieran presenciado durante los 11 años de estadía de la jirafa en las instalaciones.

