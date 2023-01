Vladimir Putin estaría utilizando actores debido a su deteriorado estado de salud

Desde el 2017 diferentes analistas y conocedores de la vida rusa han externado preocupación sobre la salud del presidente de Rusia Vladimir Putin, sin embargo, desde que decidió emprender la guerra contra Ucrania, su estado físico se ha vuelto un tema de frecuencia en los artículos de investigación de varias agencias de noticias del planeta.

Ahora información proporcionada por Hindustan Times, asegura que el mandatario ruso usó actores en su discurso y que en las grabaciones sufrió fuertes ataques de tos, mismo que han sido provocados por su deteriorado estado de salud.

En el video se le puede ver rodeado por hombres y mujeres que usan uniformes militares. Según el medio de la India, mientras pronunciaba su discurso, Putin tosió y balbuceó mientras hablaba sobre la guerra de Ucrania, además se mostró distraído y lejano a su personal más cercano.

Estas imágenes han generado sospechas de que algunas de las personas junto al presidente podrían ser actores, pues una de las mujeres se parecía bastante a una mejor que apareció en otro video del gobierno ruso.

Imagen comparativa de la mujer en dos de sus videos. Foto: Especial.

“La mujer detrás de él es una actriz. También interpretó el papel de una de las madres de los soldados en otro truco publicitario de Putin”, escribió un usuario de redes sociales señalando que los militares que se veían junto a él eran actores.

Otro usuario de Twitter asegura que incluso que más de los personajes que aparecen en el video de fin de año son actores, por lo cual se hace la comparativa de al menos cuatro personas en dos imágenes diferentes.

La segunda comparativa señalada por otro usuario de las redes sociales. Foto: Especial.

Putin se escondió en un búnker tras un gran brote de gripe

El pasado 13 de diciembre, el portal ruso Novaya Gazeta Europe, informó que el Kremlin está siendo azotado por un fuerte brote de gripe, mismo que podría obligar al presidente ruso Vladímir Putin a esconderse en un búnker para no contagiarse del virus. Es importante señalar que Putin está obsesionado con las amenazas a su salud, y de hecho actualmente hay varios rumores que dicen que podría tener cáncer, aunque esto no ha trascendido si es cierto o no.

"Muchas personas en el Kremlin estaban enfermas de gripe", así lo señala Novaya Gazeta Europe. Este peligroso aumento de la gripe llega precisamente cuando Ucrania está ofreciendo su mayor resistencia en la guerra.

"El reciente ataque a los aeródromos militares en las profundidades de Rusia ha causado una gran preocupación en Putin", dijo el canal General SVR Telegram.

El líder del Kremlin está notoriamente obsesionado con su salud, ejemplo de ello fue que desplegó su característica mesa larga para recibir a los visitantes en la crisis de Covid-19.

Putin tendría el rostro hinchado y hasta temblores en piernas y manos

En los últimos meses, fuentes supuestamente cercanas al gobierno de Rusia y opositores de la guerra han afirmado que Putin ha recibido fatales diagnósticos de salud; asimismo, se han hecho virales fotografías y videos que mostrarían ciertos comportamientos extraños en el mandatario que cumplirá 70 años en octubre, los cuales serían indicios muy claros de que padece alguna enfermedad, tales como dispersión, el rostro hinchado y hasta temblores en piernas y manos.

El pasado 17 de junio circuló una grabación de Putin con Sergey Kulikov, director general de la Corporación Estatal RusNano, en la capital Moscú, en la que se le nota rígido y aferrándose a la mesa con la mano derecha, la cual tiene las venas muy saltadas a consecuencia de la fuerza que está ejerciendo para sostenerla.

Otros videos muestran momentos en los que supuestamente le tiembla la pierna, como el día que encabezó una ceremonia para entregarle el Premio Estatal de la Federación Rusa al cineasta Nikita Mikhailov. Lo mismo ocurrió en abril cuando se le vio aferrándose a una mesa durante una reunión con su ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, o durante una misa ortodoxa de Pascua en la que se le veía distraído y tembloroso.

