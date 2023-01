Migración y México eran prioridades para Estados Unidos, asegura Mike Pompeo en su libro

El gobierno de Donald Trump amagó con el cierre de fronteras con México para obligar al entonces entrante régimen de Andrés Manuel López Obrador a aceptar la presencia de peticionarios de asilo en Estados Unidos, indica un nuevo libro del exsecretario de Estado Mike Pompeo.

López Obrador asumió el gobierno mexicano el primero de diciembre de ese año.

Según la versión que Pompeo relata en Never Give an Inch (Nunca cedas una pulgada), se reunió con el entonces presunto canciller Marcelo Ebrard, en Houston el 15 de noviembre de 2018, dos semanas antes de la toma de posesión en México, y le advirtió que "no necesitamos su permiso" para el cierre de fronteras.

De acuerdo con el libro, Ebrard se preocupó por el impacto que eso tendría sobre el gobierno de López Obrador, pidió que no se anunciara que había un acuerdo formal y que no habría un acuerdo firmado, para evitar la percepción de que AMLO había sido presionado por Estados Unidos. Pompeo, que dirigió la CIA el primer año del gobierno de Trump y aspira a la candidatura presidencial en 2024, definió a Ebrard como "muy brillante y marxista, afable y capaz; un "pragmatista", que "muy bien podría ser el próximo presidente de México".

Según el exdirector de la CIA, México y la cuestión migratoria son temas de seguridad nacional para Estados Unidos y fueron materia de conversación diaria durante el gobierno Trump.

Pompeo dice que los temas de migración y seguridad fronterizas son de alta importancia para su país, en su opinión, el próximo gran atentado terrorista contra EU podría llegar a través de la frontera con México en una década.

EU "encara significativos espacios sin gobierno cerca de sitios como El Paso, Phoenix y San Diego", pues "significativas partes de México no están vigiladas por el gobierno mexicano", destaca el libro.

SIGUE LEYENDO:

Donald Trump volverá a Facebook e Instagram después de dos años de veto

PAL