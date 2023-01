EU desmiente acusaciones del "Chapo": "nuestras cárceles cumplen con el estándar internacional"

El gobierno de Estados Unidos ya salió a "desmentir" al narcotraficante más conocido del mundo. De acuerdo con el asesor del presidente Joe Biden —el consejero para América Latina y el Caribe, Juan González— las condiciones carcelarias en el país norteamericano cumplen con el "estándar internacional", al menos así lo declaró en el canal de noticias local NTN24, en respuesta a la queja de Joaquín Guzmán Loera. Recordemos que el condenado le mandó una carta al mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador donde le externaba que "vivía un tormento psicológico" dentro de su celda de la prisión de máxima seguridad ADX Florence del estado de Colorado, al oeste de la región; además, le pidió "poder cumplir su condena en México".

El gobierno estadounidense declaró cumplir con todas las condiciones carcelarias estipuladas como "estándar" a nivel internacional. FOTO: AP

Durante la mañanera del presidente mexicano —que tuvo lugar el mismo 17 de enero— Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque no había visto la dichosa carta, sí la revisaría. Al día siguiente, el miércoles 18 de enero, declaró que definitivamente checarían la petición del narcotraficante, ya que "cuando se trata de derechos humanos hay vías y hay instancias internacionales." Tras la entrevista radiofónica que el defensor legal de Guzmán Loera tuvo el pasado martes, el gabinete del mandatario estadounidense ya salió a desmentir las quejas y a aclarar que ellos cumplen con los deberes internacionales. Juan González, consejero de Joe Biden acudió al programa de televisión "Cuestión de Poder" y esta fue su contundente respuesta:

"No sé los particulares pero sé que el buró de prisiones me imagino que está en muy buenas condiciones (...), que están en el estándar internacional. Es algo que nosotros cumplimos con nuestros deberes internacionales. Más en los detalles no podría entrar porque es algo que atañe al Departamento de Justicia", añadió González.