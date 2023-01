“¡Te avientas o te tiro!”: advirtió el papá al novio de su hija de 14 años al verlos en la cama antes de empujarlo 7 pisos

Era la madrugada del 6 de enero cuando Tamara de 14 años de edad y su novio Iván Hortiguera de 16, decidieron pasar la noche juntos aprovechando que el padre de la niña no estaba en casa ya que trabajaba como parte de la seguridad de un antro en la ciudad de Pergamino ubicada en el norte de la Provincia de Buenos Aires; sin embargo, aquella noche regresó a casa y encontró a su hija y a su novio acostados en la cama. La tragedia comenzó para la familia del menor al ser victima del padre asesino.

Al ver la situación, el hombre identificado como Norberto Fabián Núñez comenzó a dar una paliza al novio de su hija sin importar que se trataba de un chico adolescente, mientras su desesperada y aterrada hija le pedía a gritos: “¡No le pegues más, papi!”, según declararon algunos vecinos, informó el medio local TN, los cuales coincidieron en que solo escuchaban las voces de Tamara y su padre hasta que por fin escucharon a Iván suplicar: “¡por favor, no me tire!”.

El colérico padre de Tamara había advertido a Iván: “¡Te avientas o te tiro!” cuando lo descubrió con su hija menor de edad dentro de su casa, por lo que terminó empujándolo hacia el vacío desde el séptimo piso donde habitaban. Aunque Iván estuvo vivo por lo menos algunos minutos después de la caída, murió en el lugar.

Según las investigaciones de la policía sobre los hechos que ocurrieron hace 11 años, la víctima cayó de los siete pisos semi inconsciente ya que no tenía fracturas en su manos al tratar por instinto de amortiguar la caída. Además, el chico tenía la mandíbula fracturada así como la tabique de su nariz.

El adolescente fue aventado desde siete pisos. Foto: Especial

“Lo empujó hacia la ventana”. “Iván rebotó de frente, (el papá) lo dio vuelta, lo sostuvo del cuello, lo levantó hacia la ventana y lo tiró de forma diagonal hacia el vacío. Vi todo”, narró uno de los testigos. Tras el asesinato, Norberto Núñez pidió a su hija que fuera con la familia de su novio para decirles que se había aventado desde el piso siete donde está su casa.

“El asesino nunca pidió perdón”

Lucía, la hermana de Iván, fue la primera en enterarse que su hermano se “había aventado” desde siete pisos. Tamara subió a una motoneta y al llegar a la casa de su novio, vio a Lucía a quien le dijo: “Avísale a tus papás que Iván se tiró del séptimo piso”, recordó Lucía para el medio citado. Así, la joven mujer avisó a su papá y otro hermano para ir a ver el cuerpo de Iván.

Iván fue golpeado antes de ser aventado al vacío. Foto: Especial

“Después del juicio vino lo peor, ver a mi familia cada día más triste por la ausencia de Iván”, recordó Lucía a 11 años del homicidio, cuya vivencia aún es una herida que sigue abierta “Me acuerdo de todo, pese a que pasaron ya 11 años no me puedo olvidar nada de ese día”, dijo a pesar de que Norberto Núñez recibió una condena de cadena perpetua por “homicidio agravado por alevosía”.

La hermana de Iván aseguró que a una década del caso, aún no reciben disculpas tanto del asesino de su hermano, como de su familia. “Lo único que sé es que sigue preso en Junín, y espero que cada día sea peor. No suelo preguntar cómo le va porque no me importa. Me conforta saber que está ahí, donde pertenece por asesino”.

Lucía sigue recordando a Iván y afirma que su familia trata de seguir de la mejor manera posible. “Estamos obligados a vivir sin él, pero no dejándonos caer. Iván querría que sigamos todos juntos por él, y lo vamos a recordar hasta el último día”.

