Conmoción en Argentina: Un pitbull le arrancó el dedo a una mujer

Este martes 6 de septiembre se dio a conocer el caso de una mujer de 42 años que fue atacada por un perro pitbull en la ciudad de Libertador General de San Martín, en Jujuy, en Argentina.

Los primeros reportes apuntan que el animal le arrancó el dedo a la femina y le provocó heridas a la altura del vientre. En declaraciones para el canal 7 de la provincia, la víctima identificada como Erica Fronda, confirmó que radicó una denuncia en la sección 39.

"Fui a comprar y cuando llegué al negocio me saltó el perro y me sacó un pedazo del meñique. Me lastimó toda la panza", relató.

La mujer reveló que ese perro es demasiado agresivo. Incluso, dijo que ya ha mordido a otros perros, hasta mató a uno. Ella dijo que cuando le saltó "se asustó, pero no me di cuenta cuando me sacó el dedo".

El animal es considerado violento en la comunidad

Foto: Pixabey

"Tengo que esperar qué dice la Justicia, yo ya hice la denuncia", declaró

Respecto del dueño o la familia del animal, dijo que lo único que le pagaron "fue la plata para los medicamentos". Según el medio Somos Jujuy, el hecho ocurrió alrededor de las 15 del domingo pasado, en un sector del barrio 14 de Diciembre.

La mujer recibió servicio médico

Foto: Somos Jujuy

El can mordió a la mujer en distintas partes del cuerpo y le provocó heridas en el estómago. Fue atendida en la guardia del hospital Oscar Orías.

"No quiero que ese animal esté en el barrio. Ya me pasó a mí pero aquí también viven mi nieto y mi hijo. Esto le puede pasar a cualquiera", exigió Fronda.

La mujer pide justicia por su caso

Foto: Somos Jujuy

