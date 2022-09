Policía ultrajada por compañeros pide ayuda al nuevo presidente Petro y activistas

Vanessa De las Salas, la policía colombiana que denunció en abril haber sido abusada sexualmente por dos de sus compañeros, volvió a tener actividad en las redes sociales donde a través de su cuenta de Instagram, etiquetó a famosos, activistas y hasta el recién presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.

La mujer, quien tras publicar un primer mensaje de ayuda donde aseguró vivir con miedo por las represalias que pudiera vivir, había borrado tanto dicho mensaje como otros posteos personales de su cuenta de Instagram; sin embargo, la uniformada retomó aquel mensaje donde además etiquetó a figuras públicas y activistas locales, en la publicación que dejó como fija.

La uniformada etiquetó hasta el presidente Petro. Foto: IG

La reconocida bailarina y generadora de contenido en las redes sociales, Andrea Valdiri, así como la activista feminista y progresista e hija del presidente Gustavo Petro, Sofía Petro Alcocer, además del propio presidente colombiano, son algunas de las personas a las que Vanessa etiquetó en el desgarrador relato donde acusa del abuso que sufrió y que ya había borrado.

Vanessa asegura que desde el 27 de marzo pasado, fue víctima del abuso de sus compañeros, y desde ese entonces no ha podido dormir y ha perdido el apetito, todo por culpa de dos personas que ella consideraba incluso como sus amigos.

Vanessa junto con los presuntos abusadores. Foto: IG

En su denuncia, Vanessa De las Salas escribió que la propia corporación donde labora no la ayudó a resolver su caso: “Y porque la misma policía a la que tanto amo no me ayuda a acelerar un proceso para que ellos (los abusadores) puedan pagar lo que hicieron, en serio necesito ayuda. No puedo más con esto”, afirmó.

“Yo no tuve la culpa”: Vanessa

Usuarios en Instagram reaccionaron en favor de Vanessa demostrando todo su apoyo con frases como: “Yo te creo”, “No es justo! Que le caiga todo el peso de la ley a esas personas y la institución tiene que garantizarlo”, “Que se haga justicia”.

El posteo acumula más de 62 mil 600 Me gusta y lleva más de 5 mil 200 comentarios de solidaridad y apoyo para la uniformada que sostiene que no es culpable por lo que le sucedió.

“Yo no tuve la culpa No entiendo como siendo compañeros de trabajo pudieron ser capaz (sic), siendo patrulleros también”, sentenció Vanessa De las Salas.

Vanessa publica mensajes positivos. Foto: IG

Días después de la primera vez que la uniformada publicó el duro mensaje acompañado con las fotos de sus compañeros, lo borró; situación que hizo que la gente especulara sobre si la habían obligado para hacerlo, hecho que la mujer no aclaró.

Pasaría un mes para que Vanessa retomara la actividad en redes con una fotografía donde luce una falda corta con una blusa roja escotada junto con la frase “La misericordia de Dios es totalmente maravillosa”.

