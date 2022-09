¿Qué pasará con los billetes de la Reina Isabell II ahora que Carlos III ascendió al trono?

A inicios del mes de septiembre, la Reina Isabel II falleció, dejando con esto a una nación desconsolada por la partida de su monarca, la cual además deberá adaptarse a una serie de cambios orquestados por la sucesión real; y dentro de este viraje destaca el cambio de monedas y billetes a los que se someterá Reino Unido.

No obstante este cambio no será abrupto, sino que se irá dando de manera paulatina, no solo en pro de la economía del país, sino como una forma de seguirle rindiendo homenaje a la fallecida Reina Isabel II.

Por ello será hasta 2024 que el retrato del Rey Carlos III aparecerá en los diseños existentes de los billetes de cinco, diez, veinte y cincuenta libras. Además se sabe que dicho cambio en el papel moneda de Inglaterra será una continuación de la serie actual, por lo cual, no habrá cambios adicionales en el diseño.

De hecho, el Banco de Inglaterra informó que esta decisión se tomó para respetar las directrices de la Casa Real, la cual busca minimizar el impacto medioambiental y financiero tras la sucesión real.

Por lo cual, el papel moneda en el que aparece la Reina Isabel II seguirá siendo de curso legal, e incluso coexistirá con el del nuevo rey, retirándose de circulación solo en caso de que se dañe o desgaste.

Por su parte, la Real Casa de la Moneda aclaró que las monedas con la imagen del rey Carlos III entrarán en circulación en función de la demanda de bancos y oficinas de correos, por lo cual, tanto estas como las monedas que tienen la imagen de la Reina Isabel II se utilizarán de forma conjunta en el país durante varios años.

Hay que destacar que este cambio no solo se verá reflejado en Inglaterra, sino que naciones donde circulen estos billetes y monedas, tales como Canadá y Australia, deberán retomar las mismas medidas.

La Reina Isabel II apareció en los billetes canadienses desde 1935, años antes de su coronación | Twitter: @elOrdenMundial

Conviene señalar que los billetes y monedas británicas no serán lo único que cambiará tras el fallecimiento de la Reina Isabel II, ya que también se modificará el diseño de sellos, pasaportes, y uniformes tanto de la policía como del ejército. E incluso, se tendrá que cambiar una parte del himno nacional del Reino Unido, específicamente la parte que dice: "God save our gracious Queen", ya que ahora el rey es un hombre y no una mujer.

