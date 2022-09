Joe Biden advierte a Vladimir Putin no usar armas químicas o nucleares en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, contra el uso de armas químicas o nucleares en Ucrania, en momentos en que el Ejército ucraniano lidera una gran contraofensiva frente a la invasión rusa.

"Cambiaría el curso de la guerra de una manera que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial", advirtió el mandatario estadounidense durante una entrevista con la cadena CBS.

"No lo haga, no lo haga, no lo haga", dijo Biden a Putin, y prometió una respuesta "sustancial" de Estados Unidos si Moscú daba este paso.