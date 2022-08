Viruela del Mono: ¿Por qué fue activada la emergencia nacional en Estados Unidos, cuándo se activará en México?

Este jueves el secretario de salud de Estados Unidos, Xavier Becerra, informó que el gobierno de Joe Biden declaró la viruela del mono una emergencia nacional de salud pública en todo el país esto como respuesta al brote que ha contagiado a más de 6 mil 600 estadounidenses.

En una sesión informativa celebrada ayer Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, aseguró que la declaración mejorará la disponibilidad de datos sobre las infecciones de viruela del simio que se necesitan para dar una respuesta ante la enfermedad.

Mientras que Becerra destacó que esta medida se toma con el objetivo que todos los ciudadanos se tomen en serio esta enfermedad: "Estamos preparados para llevar nuestra respuesta al siguiente nivel para abordar este virus, e instamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela del simio", declaró el funcionario.

¿Qué ocurre al activarse la Emergencia Nacional en EU?

La declaratoria obligará a que los estados compartan información sanitaria acerca de esta enfermedad con las autoridades federales. FOTO: Especial

La activación de la Emergencia Nacional por viruela símica en Estados Unidos tiene además otros efectos, como lo es el contribuir a que se liberen recursos y dinero con mayor facilidad para combatir el virus, el cual puede causar fiebre, dolores corporales, escalofríos, fatiga y erupciones en distintas partes del cuerpo, han informado las autoridades de salud.

De esta manera, el Departamento de Salud y Servicios Humanos puede recurrir además a fondos de emergencia, contratar o reasignar personal para hacer frente al brote y tomar otras medidas que considere necesarias para controlar el virus. La medida impulsará también las labores de concienciación e información que, de acuerdo con las autoridades, son esenciales para contener los contagios.

Rochelle Walensky destacó además que la activación de la declaratoria obligará a que los estados compartan información sanitaria acerca de esta enfermedad con las autoridades federales, esto agilizará la respuesta a la emergencia por los contagios los cuales han avanzado con rapidez en el país.

¿Cuándo se activará la emergencia sanitaria en México?

En México se detectó el primer caso el 28 de mayo. FOTO: Especial

Fue el pasado 23 de julio cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia sanitaria internacional debido al brote de la Viruela del Mono desde entonces los casos comprobados se siguen incrementando en el mundo, y México no es la excepción, lo que ha detonado una mayor atención por parte de las autoridades de salud, sin embargo, las críticas contra el desempeño del gobierno mexicano en este tema no faltaron.

“No estamos viendo que se tomen las medidas necesarias, ni que se le dé la importancia necesaria a la viruela del mono”, declaró a la agencia Reuters el doctor Sergio Montalvo, especialista en salud sexual en la Ciudad de México. Tan solo la semana pasada un grupo activistas LGBT+ realizaron una protesta en la Ciudad de México para exigirle al Gobierno que emprenda mayores esfuerzos de prevención de esta enfermedad, especialmente en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

A finales de julio, un estudio publicado en el "New England Journal of Medicine" reveló que el 98% de las infecciones por viruela símica que se han reportado durante el brote actual fuera de África se ha dado entre hombres homosexuales y bisexuales, no obstante, las autoridades sanitarias mexicanas han evitado hasta ahora hacer hincapié en los riesgos que existen para este grupo.

Van 91 casos identificados de Viruela Símica en México

La OMS declaró emergencia internacional por el rote el pasado 23 de julio. FOTO: Especial

En solo una semana los casos positivos de Viruela del Mono pasaron de 60 a 91 en territorio mexicano, los cuales se encuentran repartidos en al menos 15 estados de la geografía nacional, siendo la Ciudad de México la entidad con el mayor número de contagios con 45, seguida de Jalisco (22), Nuevo León (3), Tabasco (3), Veracruz (3), Estado de México (2), Oaxaca (2), Puebla (2), Quintana Roo (2), Yucatán (2), Baja California (1), Baja California Sur (1), Colima (1), Chiapas (1) y Sinaloa (1).

Este jueves el Hospital Pediátrico de Sinaloa dio a conocer el ingreso de dos casos sospechosos de viruela del mono, detectados en en dos niñas, quienes fueron puestas en aislamiento mientras se determina si son o no positivas. Las menores que acudieron a dicho nosocomio presentaron lesiones en la piel, razón por la cual se realizaron pruebas y se enviaron al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. La información también fue confirmada por el Secretario de Salud de la entidad, Cuitláhuac González Galindo.

También este jueves el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó otro caso sospechoso de viruela símica en un paciente masculino de 34 años de edad, atendido en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 16 (HGZFM) , quien desde el pasado 23 de julio presentó síntomas como fiebre, úlceras orales, malestar general, además de exantema de tipo pábulo vesicular en brazos, espalda, cara y tórax.

Las autoridades de salud de México registran 91 casos positivos en el país. FOTO: Especial

El pasado 2 de agosto la Secretaría de Salud federal emitió un tercer aviso epidemiológico contra la Viruela Sísmica, que corresponde al corte del 31 de julio y en el que informa que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) ha confirmado 91 casos y 236 a los que se les ha puesto la etiqueta de “caso probable”.

SIGUE LEYENDO:

Viruela del mono: EU declara emergencia de salud nacional por aumento de casos

Viruela del mono: estudian caso sospechoso de un hombre de 34 años en Torreón

Virus de la Varicela activaría las primeras etapas del Alzheimer, revela estudio de la Universidad de Oxford