Una tortuga gigante mordió a una anciana y la arrastró bajo el agua: “Fue realmente aterrador”

Una abuelita, de 64 años de edad, fue atacada por una tortuga marina; de acuerdo con su testimonio, el animal le "mordió el trasero" y casi la ahoga durante un ataque "terrible".

Los hechos ocurrieron en el océano cerca del popular Güzeolaba Resort en Antalya, en el oeste de Turquía. La víctima fue una mujer rusa que se identificó como Lidia Bazarova.

Bazarova detalló a medios de comunicación que ella se encontraba nadando a pocos metros de orilla de la playa cuando algo le mordió el “trasero” y trató de arrastrarla hacia abajo. "No sabía qué fue lo que me agarró de repente", dijo. “Estaba golpeando el agua con los brazos, me estaba ahogando”, agregó la adulta mayor.

La mujer fue atacada mientras nadaba. Foto: Pixabay.

En un momento del ataque, la criatura marina soltó a Bazarova, solo para regresar y morderla aún más fuerte. “No sé cuánto duró”, describió la mujer, quien finalmente se salvó después de que un “salvavidas” la vio en problemas.

El salvavidas que la ayudó fue un hombre llamado Mustafa Sari, quien corrió hacia Bazarova y comenzó a “gritarle” a la criatura, según su relato. Esta distracción hizo que la tortuga soltara a la anciana, quien dijo que “corrió hacia la orilla” en estado de shock.

Luego de que la mujer abandonara el agua, el salvavidas luchó contra la tortuga, lo que ocasionó que el animal lo mordieran en el hombro, según los informes. Por su parte, la adulta mayor tenía heridas en los dedos, la cadera, las piernas y el "trasero".

La mujer resultó herida en los dedos. Foto: noticias east2west

Las autoridades dieron a conocer que las heridas de la mujer no pusieron en peligro su vida; no obstante, Bazarova dijo, a medios de comunicación, que quedo horrorizada por el ataque, por lo que posiblemente "nunca vuelva a meterse en el agua".

Tras el ataque contra la mujer, las autoridades identificaron a la tortuga que la agredió una tortuga boba, una especie común que es altamente carnívora, depreda cangrejos, buccinos y otros moluscos, a los que aplasta con su poderoso pico.



