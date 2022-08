Tragedia en EU: mueren cinco tras ser embestidos por conductor que manejaba en sentido contrario

Cinco jóvenes murieron el pasado sábado en un lamentable accidente automovilístico en Florida, Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, el conductor, responsable de las muertes, conducía su vehículo en sentido contrario.

El responsable fue identificado como Maiky Simeon, de 30 años y conducía en sentido contrario en Palmetto Expressway. El conductor terminó chocando contra un sedán Honda que transportaba a las cinco víctimas, quienes fallecieron por el accidente.

Las víctimas mortales, fueron cinco jóvenes de entre 18 y 25 años. Fueron identificadas como: Valeria Cáceres, Daniela Marcano, Valeria Peña, Giancarlo Arias y Briana Pacalagua, quien era la conductora del sedán Honda.

Daniela Marcano, una de las víctimas. Foto: Instagram/@dxniieellaa

Según primeros reportes, los jóvenes se dirigían a la Universidad de Nueva York y estaban celebrando que uno de ellos recibió una beca.

"Gian, nunca pude decirte lo orgulloso que estaba de ti… Eras un modelo a seguir tan talentoso y un alma hermosa”, escribió el exmaestro de una de las víctimas en su página de Instagram. “En mis 21 años de enseñanza, esta es la primera vez que siento tal pérdida”, agregó.

Por su parte, la hermana de otra de las víctimas, Kiara Pacalagua, creó una página de GoFundMe en honor a su hermana, la cual recaudado más de $11,000 dólares (cerca de 220 mil pesos). “No hay una manera fácil de expresar cómo me siento”, escribió. “Mi hermana mayor acaba de fallecer y no hay palabras para describir cómo nuestra familia puede sobrellevar esta pérdida".

Valeria Cáceres otra víctima. Foto:

Instagram/@vallcaceresss

Una amiga de los jóvenes escribió un homenaje a las cinco víctimas en línea, según medios locales.

“Hoy 5 vidas ya no son parte de este plano terrenal, 5 vidas llenas de sueños, metas y propósitos hoy ya no serán parte de nosotros”, escribió. “Me duele mucho saber que personas tan jóvenes y talentosas no podrán lograr lo que un día soñaron pero me duele más saber que familiares, amigos y todos sus seres queridos tendrán que pasar por un dolor inmenso. ”

Finalmente, las autoridades dieron a conocer que el conductor, que ocasionó el choque, fue sacado de su vehículo después del accidente y permanece hospitalizado.

