Tragedia en Brasil: su paracaídas no abrió y murió tras caer 2 mil metros | FOTOS

Un hombre falleció tras perder el control de su paracaídas y caer en picada a una altura de más de dos mil metros. El trágico accidente se registró en Brasil y fue documentado por la cámara de un instructor que se encontraba con la víctima al momento de saltar.

La víctima mortal de este accidente fue un empresario llamado Andrius Pantaleao, quien saltó a más de dos mil metros de altura. Sin embargo, el hombre enfrentó dificultades para abrir su paracaídas y, ante el asombro de su instructor, cayó en caída libre unos dos mil metros, hasta chocar contra el portón de una casa en Boituva.

El hombre enfrentó dificultades para abrir su paracaídas. Foto: fantastico

En las imágenes capturadas se puede apreciar que, pese a que Andrius aseguró que sabía soltar el paracaídas, al lanzarse comenzó a girar desenfrenadamente. Su instructor, Paulo César Mirkai, trató de detener al hombre y por breves segundos logro sujetarlo de la pierna; no obstante, terminó por soltarlo debido a la velocidad.

Posteriormente, el instructor abre su propio paracaídas y el empresario ya no aparece en las imágenes. "Lo que puedo decir es que hice todo lo que pude, aún así las imágenes no se me quitan de la cabeza", dijo Paulo César Mirkai, el instructor que acompañó a Andrius en el salto.

Tras los hechos, la policía aseguró que investigará el caso, ya que según las autoridades hay problemas en el esquema de seguridad del paracaidismo.

El instructor trató de detener al hombre. Foto: fantastico

Por su parte, el alcalde de Boituva señaló que la ciudad de más de 60 mil habitantes creció alrededor del paracaidismo y hoy depende económicamente de este deporte.

Agregó que en los últimos seis meses se han realizado en la ciudad más de 80.000 saltos, prácticamente uno y medio por cada habitante de la ciudad. no obstante, las autoridades informaron que el número de accidentes fatales también ha aumentado gradualmente.

