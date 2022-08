¿De qué trata el “desafío del apagón”? Este reto viral dejó a un niño con muerte cerebral

Archie Battersbee, un niño del Reino Unido de tan solamente 12 años, fue encontrado inconsciente en su casa el 7 de abril pasado. Desde aquel día jueves, Archie se encuentra internado en el Royal London Hospital, donde se le diagnóstico muerte cerebral.

La madre del menor, Hollie Dance, lo encontró inconsciente con una cuerda atada alrededor de su cabeza y cree que pudo haber sufrido un accidente cuando participaba en el "desafío del apagón" (“Blackout Challenge"), un reto viral que atenta con la vida de los participantes.

"Fui a buscarla a su habitación, pues en varias ocasiones lo llamé y no me respondió. Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que estaba colgado de la baranda con algo alrededor del cuello", describió su madre a un medio local.