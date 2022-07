La persiguió un zorrillo y terminó con una rara infección en la piel: “Parece que un zombi me mordió"

La pierna de una mujer sufre heridas en la piel tipo "zombi" debido a una extraña infección que contrajo mientras huía de un zorrillo enojado.

“Parece que un zombi me ha mordido”, dijo Sharon Evans, de 39 años, a SWNS sobre la infección carnívora. "Parece que algo se comió mi piel y se pone muy grande", agregó la mujer originaria de Carolina del Norte, Estados Unidos.

La madre de seis hijos sufre de pioderma gangrenoso, una “rara condición que causa el desarrollo de grandes y dolorosas llagas (úlceras) en la piel, con mayor frecuencia en las piernas”, según la Clínica Mayo, clasificada como la mejor o entre las mejores en la "Lista de Honor de los Mejores Hospitales".

Hasta ahora, se desconocen las causas exactas de la enfermedad que arrasa la piel. Sin embargo, parece estar asociado con un defecto del sistema inmunológico. Como resultado de esta condición, Evans se ve obligada a vivir en una “burbuja” porque el más mínimo golpe podría desencadenar la formación de úlceras en su pierna.

Fue en noviembre cuando la mujer notó por primera vez los síntomas de esta condición gangrenosa, específicamente un mes después de que ella y sus perros tuvieran un encuentro con un zorrillo agresivo: “Dejé salir a los perros a las 2:30 am y había un zorrillo que no vi”, recordó Evans. “Los perros intentaron correr tras él y corrió hacia mí como si me fuera a lastimar, así que subí las escaleras para entrar a la casa y me golpeé el tobillo en el escalón”.

Evans parecía estar bien hasta un mes más tarde, cuando la costra de su pierna “comenzó a abrirse”. Las fotos adjuntas muestran la herida, que evoca la mordedura de un “zombie” o la “caldera de un volcán”.

Evans inicialmente esperaba que la costra llena de pus de 6 pulgadas se desvaneciera por sí sola; no obstante, las llagas hicieron metástasis en su pierna, causándole tanto dolor que no pudo levantarse de la cama durante un mes.

Un par de meses después del incidente, se golpeó la pierna con la puerta de un automóvil, lo que provocó que le brotaran 2 úlceras.

“Me dolió mucho, pero no pensé en nada”, dijo Evans. “No había herida abierta y no me cortó, así que no le puse nada”; sin embargo, 4 días más tarde se abrió el golpe. Alarmada, fue al consultorio del médico y le recetaron antibióticos que no tuvieron éxito.

La paciente fue trasladada a la sala de emergencias, donde los médicos intentaron eliminar la infección, tomaron una biopsia. Desafortunadamente, “no hay mucho que puedan hacer”, dijo Evans. “Cada vez que me lesiono sucede. Tengo que tener mucho cuidado. Es como vivir en una burbuja porque no quieres salir lastimado”.

