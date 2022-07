Mente Mujer: Puestos directivos para ellas, por cuota, en la Unión Europea

La Unión Europea (UE) acordó, en la primera semana de junio, un proyecto de ley para establecer una representación mínima de 40 por ciento de mujeres en los puestos directivos no ejecutivos o de 33 por ciento de todos los puestos directivos de las grandes empresas europeas.

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs), Jordi Cañas, dijo en entrevista para Mente Mujer, que “nosotros somos contrarios a las cuotas, pero cuando la realidad no corrige un error, más que un error, no corrige una determinada cultura, es necesario implementar mecanismos para cambiarlo”.

“No me puedo creer que en las grandes empresas europeas no existan mujeres, que por evolución natural puedan ejercer cargos de representación para sus empresas, hace 70 o 40 años podría ser, pero ahora no; ahora hay más ingenieras que hombres, más mujeres doctoras que hombres”, resaltó el político catalán.