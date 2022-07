Mujer sin hogar compra casa en ruinas por 24 pesos y la convierte en un lugar de ensueño

Una mujer decidió adquirir una casa en ruinas en 1 libra esterlina (aproximadamente 24 pesos mexicanos) y renovarla para acondicionarla a su gusto; el resultado fue tan sorprendente que incluso algunos medios locales contaron su historia, luego que la vivienda terminara transformada en una casa de ensueño.

Se trata de Maxine Sharples, una joven de 35 años y originaria de Liverpool, Reino Unido, quien decidió comprar el inmueble, el cual estaba prácticamente en ruinas, aprovechando una iniciativa del consejo llamada "Homes for a Pound", cuyo objetivo era devolver la vida a las propiedades vacías.

En 2015, cuando Maxine era estudiante de posgrado en la Universidad John Moores, fue el año en que decidió entrar al esquema "Homes for a Pound", y aunque no invirtió mucho dinero al adquirir la propiedad, sí le llevó tomó mucho tiempo y esfuerzo lograr que el edificio fuera habitable. Durante ese lapso la mujer, quien es profesora de yoga, al no tener un hogar tuvo que vivir en una "combi", pero cada esfuerzo y la espera valió la pena.

La vivienda se transformó en un increíble hogar

Si bien fueron años los que tuvieron que pasar hasta el momento en que Maxine Sharples pudo disfrutar de su nuevo hogar, el resultado final fue impresionante: ahora tenía ante sí una casa impresionante para vivir. Su historia fue retomada por un medio local, el "Liverpool Echo", al cual concedió una entrevista:

Maxine Sharples se dedicó a trabajar en la renovación de la casa. FOTO: Liverpool Echo

"En 2019, cuatro años después (de entrar al esquema y solicitar comprar una casa), recibí una llamada telefónica para preguntarme si todavía estaba interesada en una casa por una libra", relató al diario. Maxine recibió finalmente su casa en febrero de 2020 y aunque le dijeron que solo contaba con un año para completar las renovaciones, bastaron unas semanas después para que todo el país entrara en cuarentena por la pandemia de Covid-19.

Así lucía en un inicio una de las habitaciones. FOTO: Liverpool Echo

Debido a esto le dieron una extensión de un año más y se puso a trabajar: "Me tomó 27 arduos meses... Fue agotador, no podría haber sido más ingenua sobre el proceso (...) Con la escasez de trabajadores y comercios, me dediqué a trabajar mucho yo misma. Comencé por mi cuenta (...) Incluso pedí prestada la electricidad a mis vecinos", contó Maxine.

Así luce ahora la fachada de la vivienda. FOTO: Liverpool Echo

La joven reveló la cantidad de dinero que invirtió en la remodelación: "Tenía 60 mil (libras esterlinas) para renovar la casa, gasté 56 mil y todavía faltan alrededor de 10 mil en inversión para lograr el estándar que me gustaría", aseguró.

Maxine quedó muy satisfecha con el resultado final. FOTO: Liverpool Echo

Al concluir, después de dos años de largo trabajo, la casa de estilo victoriano se transformó en un apacible e iluminado hogar: "Me he mudado tantas veces en mi vida, de Liverpool a la edad de seis años y de vuelta a la edad de 18, siento que finalmente puedo instalarme en una casa que le devolví la vida", declaró la mujer desde su nuevo hogar.

SIGUE LEYENDO:

TikToker celebra eufórica haber pasado su materia; minutos después le avisan que hubo un error: su reacción en VIDEO se vuelve viral

Disfrazan a maniquí como dueño de perrito pug; no soportaba estar lejos de él

Hallan autorretrato desconocido de Vincent van Gogh escondido en otra obra del pintor | FOTOS