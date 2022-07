Niño de 10 años pide morir para dejar de sufrir rara y dolorosa enfermedad incurable

Dillon Wilford tiene 10 años de edad y no ha dejado de sentir dolor en una de sus piernas desde finales de 2021. El intenso malestar le ha impedido que pueda hacer cualquier actividad como ir a la escuela tal como los demás chicos de su edad lo hacen, ya que no puede caminar, situación que lo ha llevado a pedirle a su mamá que le quiten la vida.

El pequeño de 10 años vive en el Reino Unido junto con su hermana Maddison y su mamá Melanie Wilford, quien contó al rotativo británico The Mirror que su hijo de pronto despertó con un fuerte dolor en una de sus piernas una mañana del pasado mes de noviembre.

La intensidad de la molestia comenzó a subir al grado que Dillon ya no podía apoyar su pie en el piso al día siguiente. Desde entonces necesita ayuda para poder moverse mientras sortea el dolor que nunca se ha alejado, una molestia que es insoportable y se intensifica apenas apoye su pie sobre el suelo o en algún objeto, explicó su mamá.

Cualquier contacto con aquella extremidad incluso con su propia ropa o el agua, hace que Dillon grite de dolor. Por tal motivo, el pequeño niño ha suplicado a su mamá que le amputen la pierna, y además ha llegado al extremo de pedir que lo dejen morir.

"El ruido y los gritos que atraviesan nuestra casa te irritan el alma. Cuando la gente escucha que Dillon tiene dolor, piensan que le duele mucho la pierna, pero es importante que la gente se dé cuenta de que el SDRC no solo duele, es un dolor constante e insoportable las 24 horas del día”, explicó Melanie Wilford para el medio citado.

¿Qué es el Síndrome de Dolor Regional Complejo?

Dillón fue diagnosticado con la rara enfermedad llamada Síndrome de dolor regional complejo (SDRC), una condición poco conocida que impacta de manera constante al enfermo con fuerte dolores sin dar tregua.

“Estamos bastante destrozados, hemos escuchado a Dillon decir que quería morir, imagina escuchar a tu hijo de 10 años decir que quiere lastimarse para adormecer el dolor de su pierna, cuán absolutamente desgarrador es esto para nosotros”. dijo Melanie.

Dillon sufre el dolor desde noviembre de 2021. Foto: The Mirror

La angustiada madre de Dillon está preocupada por las secuelas que podrían quedar en su hijo, ya que desde ahora su vida dio un giro por completo al no poder ir a la escuela desde hace meses, ni ver a sus amigos, ni hacer las actividades que cualquier niño de su edad hace, por lo tanto teme que pueda caer además en un cuadro grave de depresión, dolor y ansiedad.

Pese a que Dillon se ha sometido a varios tratamientos y terapias, no ha presentado ninguna mejoría, por lo que su hermana y mamá han buscado ayuda en el extranjero.

El SDRC es una enfermedad de dolor crónico que afecta a un brazo o a una pierna. Generalmente se desarrolla después de una lesión, cirugía o de un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, detalla la página médica especializada Mayo Clinic. Actualmente no existe algún medicamento o tratamiento que cure la enfermedad.

SIGUE LEYENDO:

El día que la mafia turca le mandó saludos al “Mayo” Zambada y le dio su fidelidad: VIDEO

Captan en indignante video a un hombre golpeando a su esposa: vecinos querían lincharlo, pero el matrimonio desapareció

RMG